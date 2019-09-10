Лукашенко захотел обсудить с Патрушевым развитие Союзного государства

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил обсудить на встрече с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым разработку и реализацию договора о Союзном государстве.

«Нам есть о чем поговорить. Тем более недавно премьеры встречались в Москве по разработке и реализации договора о Союзном государстве: мы пытаемся выйти на то, на что мы можем на данном этапе выйти», – цитирует ТАСС Лукашенко.

Он отметил, что он и его российский коллега Владимир Путин летом в Санкт-Петербурге «четко ответили на все вопросы, поставили задачи правительствам, в каком направлении предстоит двигаться».

Белорусский лидер также добавил, что визит Патрушева был заранее запланирован. По его словам, «несмотря на ряд вопросов, даже чувствительных, дай бог, чтобы другие государства имели такие отношения, какие имеют сегодня Беларусь и Россия».

«Посмотрел в СМИ, особенно из Москвы: подают как чрезвычайщину. Никакой чрезвычайщины нет: давно запланирован ваш визит в Беларусь, он будет весьма полезен для дальнейшего движения в белорусско-российских отношениях», – сказал белорусский президент.

Напомним, 18 июля глава Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с Владимиром Путиным предложил к декабрю подготовить стратегию по интеграции. Позднее в Белоруссии раскрыли детали программы по интеграции с Россией.

Глава российского правительства Дмитрий Медведев заявил, что уже подготовлена программа действий и перечень дорожных карт по углублению экономической интеграции двух стран.

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