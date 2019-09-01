Зеленский похвалился главным достижением на посту президента Украины

Владимир Зеленский, подводя итоги 100 дней пребывания на посту президента Украины, рассказал о своем главном достижении за это время.

«Изменения есть, но я точно остался человеком, и меня не сломали вещи, который появляются у человека, занимающего такой пост», – сказал Зеленский в интервью телеканалу «1+1». Его слова передает РИА «Новости».

Кроме того, президент Украины рассказал о попытках сотрудников министерства иностранных дел страны, назначенных при его предшественнике Петре Порошенко, помешать общению с российским президентом Владимиром Путиным. По его словам, сторонники бывшего главы государства не были заинтересованы в том, чтобы украинские моряки вернулись на родину.

Зеленский признался, что разговор с президентом России стал для него самым сложным с момента вступления в должность.

Также Зеленский анонсировал усиление антикоррупционных процессов в стране осенью после начала работы Высшего антикоррупционного суда и нового генерального прокурора и пообещал «очень громкую историю» о финансировании партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».

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