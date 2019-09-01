Зеленский обещал «громкую историю» о финансировании партии Медведчука

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что «будет очень громкая история» о финансировании партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».

По словам Зеленского, «есть вопросы», действительно ли это партия Виктора Медведчука «или там временное объединение, и кто они такие», передает РИА «Новости» со ссылкой на «1+1».

Кроме того, президент Украины заявил, что есть «большие вопросы», касающиеся финансирования партии и средств «на финансирование каналов».

«У нас есть ответы», – заверил Зеленский, добавив, что известны «объемы кэша, откуда и из какой страны» идут деньги.

Зеленский заявил, что «будет очень громкая история, которая очень плохо закончится».

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