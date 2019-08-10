Медведчук раскрыл роль оппозиции в Раде

Глава политсовета «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что роль оппозиции в парламенте заключается в изменении экономической политики Украины и уровня благосостояния граждан.

«Наша роль в парламенте будет заключаться в том, чтобы решить главные проблемные вопросы для страны. Это установление мира, изменение экономического курса, изменение уровня благосостояния, уровня жизни наших людей», – написал Медведчук в Twitter.

Наша роль в парламенте будет заключаться в том, чтобы решить главные проблемные вопросы для страны. Это установление мира, изменение экономического курса, изменение уровня благосостояния, уровня жизни наших людей.#бизнес #финансы #деньги #политика pic.twitter.com/fdpQsYKJeM — Виктор Медведчук (@MedvedchukVV) 10 августа 2019 г.

Ранее лидер партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко заявил, что на первом заседании нового состава Рады будут подняты вопросы урегулирования конфликта в Донбассе.

До этого Медведчук исключил возможность формирования коалиции с партией Зеленского «Слуга народа».

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