Зеленский пообещал начало антикоррупционных процессов осенью

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал усиление антикоррупционных процессов в стране осенью после начала работы Высшего антикоррупционного суда и нового генерального прокурора.

«Антикоррупционный суд, которого не было, начинает работать 5 сентября впервые в Украине. Там прошел конкурс, и мне кажется, что сейчас там появятся честные судьи. Это очень важный вопрос был. Далее: у нас появится новый генеральный прокурор. Это очень важный человек. И я думаю, что осенью, когда у нас появятся и Антикоррупционный суд, и генеральный прокурор, все начнется», – передает слова Зеленского УНИАН.

У него спросили, ожидается ли «аукцион уголовных дел», на что он ответил, что это возможно.

«Посмотрим. Сколько денег не будет хватать государству. Может быть. Думаю, есть такие уголовные дела и есть такие люди... Родину продавать нельзя, поэтому некоторые дела ни в коем случае нельзя продавать. И под залог некоторым людям нельзя выходить», – подчеркнул он.

Ранее он также анонсировал «очень громкую историю» о финансировании партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».

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