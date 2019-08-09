«Поднятие над Крымом флага Украины» высмеяли в Сети

В Сети высмеяли сообщения о поднятии в Крыму флага Украины, фотографию с которым опубликовал советник председателя Херсонской областной государственной администрации Богдан Ковалев.

«Подняли, сфоткали и тут же спрятали. Как кто-то смог бы успеть на такое среагировать?» – написал @5z5zzz, передает РИА «Новости».

«Как подняли, так и спустят», – прокомментировал Владимир Шилков в Facebook.

«Я вам <....> больше скажу: в Севастополе рядом с администрацией стоит памятник Шевченко, туда приносят цветы и никто ничего не рушит. Учитесь», – написала @VanillaVanill.

«Да пусть поднимают, просто бесятся от бессилия», – добавила Наталья Сарач во «ВКонтакте».

«Подняли <...> на смех, наверное», – отметил Николай Марков.

По словам Ковалева, флаг в был поднят в Судаке «местными патриотами Украины».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего визита в Турцию заявил, что Крымский полуостров вернется под юрисдикцию Украины.