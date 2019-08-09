«Самый ленивый в мире» кот покорил соцсети

В социальных сетях распространилось видео с котом, «стекающим» по ступеням лестницы. По мнению интернет-пользователей, этот кот – самое ленивое животное в мире.

Ролик опубликован на странице Daily Mail в Facebook.

«Ничего себе! Вы не встретите более ленивого кота, чем этот, ни в одной точке мира!» – пишет Stanley Goh в комментариях к видео, советуя владельцам обустроить для питомца тренажерный зал.

Sharon Rolnick в свою очередь предположил, что кот просто обессилел настолько, что не может спуститься по лестнице другим способом.

«Это я! Когда узнала, что сегодня понедельник», – признается Rose Higgins.

«Мой уровень мотивации с каждым днем», – пишет Jana Whiting.

Другие пользователи отмечают, что герой ролика очень многозадачен – он делает себе массаж спины, избавляет пол от пыли и к тому же получает удовольствие.