На Украине признали невозможность отобрать Крым у России

Украина не сможет забрать Крым у России, этого не позволят сделать сами жители полуострова, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционный блок – За жизнь», политолог-международник Олег Волошин.

«Когда этот вопрос поднимаешь в общении с любыми, американцами даже, они все там: «Ребята, вы же понимаете, что все. Ну что мы теперь ядерную войну развяжем?!» – сказал он в интервью телеканалу «112 Украина».

По мнению депутата Рады, «вопрос» Крыма следует отложить на десятилетия, а первостепенной задачей украинских властей является прекращение войны в Донбассе.

«Мы решаем конфликт на Донбассе, и что, вооруженные силы Украины пойдут освобождать Крым? Что ж мы тогда Донбасс не освободили?» – приводит его слова «Политнавигатор».

На ваш взгляд Хотели бы вы переехать в Крым? Да

Нет

Я живу в Крыму



Волошин добавил, что он многократно читал отчеты украинского генштаба и общался с военными, после чего пришел к выводу, что ни у кого нет «честных оснований» утверждать, что его страна «воюет в Донбассе с российской армией», а не с собственными гражданами, передает РИА «Новости».

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией.

Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Украинские власти множество раз выступали с громкими заявлениями и обещаниями отобрать Крым у России.

Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.