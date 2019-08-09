На Курилах потренировались уничтожать противника в штормовых условиях

Военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) в островной зоне на востоке Сахалинской области отработали ликвидацию мобильных группировок противника в штормовых условиях, сообщила пресс-служба ВВО Тихоокеанского флота.

В ходе учений применялись танки Т-72, самоходные пушки «Гиацинт-С», крупнокалиберные пулеметы «Корд», самоходные зенитные установки «Шилка». Всего было задействовано около 300 единиц боевой техники, передает ТАСС.

«Учебно-боевые задачи выполнялись в сложных климатических условиях – во время этапа боевой стрельбы в регионе действовало штормовое предупреждение», – сообщили в пресс-службе ВВО ТОФ.

Ранее в Совфеде посоветовали Японии признать российскую принадлежность Курил.

Напомним, 2 августа глава российского правительства Дмитрий Медведев прибыл на остров Итуруп, который входит в состав Южных Курил. МИД Японии заявил, что визит Медведева на остров является чрезвычайно прискорбным и уязвляет чувства японских граждан.

В ответ Медведев заявил, что протест японской стороны не вызывает у него беспокойства, поскольку чем больше таких возмущений, тем больше поводов туда приезжать.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД