В Совфеде оценили отказ Японии принимать ноту протеста России

Японии стоит принять тот факт, что Курилы вошли в состав России по итогам Великой Отечественной войны, иначе напряжение между двумя странами будет сохраняться, заявил член комитета Совета Федерации по международным делам, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков.

«Япония стала на путь непризнания границ, которые были обозначены по итогам Второй мировой войны. И теперь японцы не могут с него сойти», – цитирует ФАН Цекова.

По его мнению, в отдельных случаях складывается впечатление, что Япония «стремится заключить мирный договор», но японское общество и политические силы «уже не могут отказаться от навязанной идеи» предъявлять территориальные претензии.

Цеков подчеркнул, что Япония должна соблюдать законодательство России при посещении российских территорий.

Председатель Русской общины Крыма также заявил, что частично территориальные претензии Японии были спровоцированы США.

«Американцы приветствуют любые действия, которые негативно сказываются на отношениях России с другими странами. США поддерживают все государства, у которых имеются какие-либо противоречия или конфликты с нашей страной», – отметил Цеков.

Ранее Япония отказалась принимать ноту протеста России по вопросу южных Курильских островов, которую вручили послу Японии в России Тоехису Кодзуки из-за нарушений японскими участниками безвизовых обменов на Южных Курилах.

Напомним, 2 августа глава российского правительства Дмитрий Медведев прибыл на остров Итуруп, который входит в состав Южных Курил. МИД Японии заявил, что визит Медведева на остров является чрезвычайно прискорбным и уязвляет чувства японских граждан.

В ответ Медведев заявил, что протест японской стороны не вызывает у него беспокойства, поскольку чем больше таких возмущений, тем больше поводов туда приезжать.