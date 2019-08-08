В СПЧ оценили юридические перспективы осудить Сталина за геноцид

С правовой точки зрения у инициативы доказать виновность Сталина в массовых убийствах нет перспектив, заявили газете ВЗГЛЯД члены Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ.

Бывший следователь по особо важным делам Игорь Степанов подал заявления в Следственный комитет и Генпрокуратуру, требуя возбудить уголовное дело в отношении Иосифа Сталина за массовые убийства граждан СССР в годы репрессий. Степанов ссылается на приказ НКВД № 00447, который положил начало «Большому террору». Он уверен, что Сталина следует признать «организатором массовых убийств», то есть геноцида.

«Надо давать нравственную оценку тому, что произошло. Нужна моральная и политическая оценка, а у юридической я перспективы не вижу», – рассказал член СПЧ, профессор ВШЭ Илья Шаблинский.

Он напоминает, что все причастные к репрессиям и массовым расстрелам давно умерли. «В 2015 году я был за общественный трибунал над сталинизмом как явлением, системой взглядов, согласно которой твоих оппонентов надо истреблять. Но общественный трибунал – это не юридический институт. Все, кто хочет, может увидеть подпись Сталина на расстрельных списках. Но юридическая оценка – это не то, что нужно, это бессмысленно», – считает Шаблинский.

Бывший следователь, член СПЧ, заслуженный юрист СССР Евгений Мысловский тоже уверен, что сегодня нет смысла судить тех, кто давно умер. «Сейчас судить о том, что было тогда, можно только если человеку делать нечего. У этого дела нет правовой перспективы. Нет ни одного живого человека, который мог бы что-нибудь сказать по этому поводу, в каких обстоятельствах готовились те или иные документы», – говорит юрист.

Он отметил, что интерпретация документов и тем более поведения людей – очень сложный и неоднозначный вопрос: «Поэтому мы сейчас не в состоянии оценить то, что было тогда».

В апреле опрос «Левада-центра» показал, что уровень одобрительного отношения к Сталину в России достиг рекордного показателя – 70%.