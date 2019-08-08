Бывший следователь подал в суд на Сталина

Бывший следователь по особо важным делам Игорь Степанов требует возбудить уловное дело в отношении Иосифа Сталина за массовые убийства граждан СССР в годы репрессий.

Степанов подал заявления в СК и Генпрокуратуру. Ссылаясь на приказ НКВД № 00447, который положил начало «Большому террору», Степанов считает, что Сталина следует считать «организатором массовых убийств, то есть геноцида православных священников и иных граждан», пишет «Коммерсант».

Среди репрессированных были около 20 родственников самого Степанова, преимущественно священников.

«СКР направил заявление в ГСУ СКР по Москве, и больше известий оттуда не было. Генпрокуратура почему-то переслала заявление в Ивановскую область», – рассказал Степанов.

По его словам, сотрудники ивановского СУ СКР отказались принимать заявление и проводить процессуальную проверку, заявив, что Степанов не сообщил «конкретных сведений об обстоятельствах, указывающих на признаки преступления» в действиях Сталина.

Степанов обжаловал отказ в Конституционном суде – и суд встал на его сторону, признав отказ в рассмотрении заявления неправомерным.

По словам экс-следователя, он добивается хотя бы правовой оценки деяний Сталина, поскольку ее отсутствие способствует культу вождя и в современной России.

«Я хочу, как на Украине, чтобы было подтверждено преступление Сталина», – заявил Степанов.

Он напомнил, что в 2009 году СБ Украины возбудила уголовное дело в отношении Сталина по факту массового голода 1932-1933 годов. Тогда судьи подтвердили вывод следователей о том, что обвиняемые совершили это преступление, и закрыли уголовное дело в связи с их смертью.

Ранее треть украинцев назвали Сталина «мудрым руководителем». В апреле опрос «Левада-центра» показал, что уровень одобрительного отношения к Сталину в России достиг рекордного показателя – 70%.