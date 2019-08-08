На тушение лесных пожаров выделили 6 млрд рублей

Правительство России выделит на тушение лесных пожаров около 6 млрд рублей, а также направит 600 млн рублей на ликвидацию последствий паводка в Амурской области, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Он напомнил, что на минувшей неделе посетил Сибирь и Дальний Восток.

«Когда я там находился, я дал ряд поручений, включая поддержку регионов за счет федеральных денег. Сегодня мы распределение этих средств обсудим и выделим. Во-первых, предлагается выделить из резерва почти 6 миллиардов рублей на тушение лесных пожаров в ряде областей», – передает РИА «Новости» слова Медведева на заседании правительства.

Он сообщил также, что Амурская область получит помощь для ликвидации последствий паводка.

«600 млн рублей в рамках того, что обсуждалось, предоставим Амурской области, жители которой пострадали этим летом из-за паводка. Были подтоплены населенные пункты, муниципальные образования», – сказал российский премьер.

Медведев добавил, что Забайкалье также получит средства на социальные выплаты.

«600 млн рублей предусмотрим Забайкальскому краю на обеспечение сбалансированности бюджета, на первоочередные социальные расходы –это социальные выплаты, обеспечение льготников лекарствами, нужно эту тему до конца довести, потому что на самом деле потребуются и другие решения, в том числе по Забайкальскому краю», – сказал премьер-министр России.

Лесные пожары в России охватили порядка 3 млн га, в пяти регионах введен режим ЧС. Дым накрыл более 800 населенных пунктов.

В Красноярске было возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц регионального министерства лесного хозяйства по масштабным лесным пожарам.

Напомним, 2 августа премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал поручение о конфискации в доход государства техники, которая используется при незаконной вырубке леса.