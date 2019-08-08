В Госдуме посоветовали Зеленскому избавить Крым от его заботы

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек призвал президента Украины Владимира Зеленского избавить жителей полуострова от показанной им неискренней «заботы».

«Внимание и «забота» президента Украины неубедительны, неискренны и продиктованы личными интересами жалкой кучки изгоев. Крымчанам не нужна «забота» президента чужой страны. Слушая заявление Зеленского, складывается впечатление, что он не имеет доступа к объективным фактам - крымским татарам на российском полуострове спокойно и комфортно, они стали неотъемлемой частью российского общества. У них нет желания иметь хоть что-то общее с теми, кто устроил полуострову несколько блокад, включая продовольственную и энергетическую», – передает РИА «Новости» слова Бальбека.

Депутат добавил, что не существует никакого разобщения крымско-татарского народа, а живущие в других регионах крымские татары спокойно приезжают на полуостров в гости к родственникам.

«Крымские татары остались и поддержали российский Крым, став гражданами Российской Федерации. В Крыму царит межнациональное единство и согласие», – сказал Бальбек.

Он отметил также, что после воссоединения с Россией Крым покинула лишь небольшая группа экстремистов и радикалов.

Напомним, в среду президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с украинской и крымско-татарской общинами Турции заявил, что Крымский полуостров вернется под юрисдикцию Украины и пообещал, что Рада в скором времени примет закон об упрощении получения разрешений на поездку в Крым для граждан страны.