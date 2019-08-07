ЕС отказался поддерживать санкции США против Венесуэлы

Евросоюз не поддерживает применение односторонних санкций США в отношении Венесуэлы, заявил официальный представитель Европейской комиссии Карлос Руис де Гордехуэла.

«По санкциям США наша позиция остается предельно четкой. Обычно мы это не комментируем, но мы всегда выступаем против экстерриториального применения односторонних мер», – приводит его слова ТАСС.

Представитель ЕК отметил, что уже действующие санкции ЕС против Венесуэлы касаются только персональных ограничений.

По его словам, ЕС может сократить или расширить свой черный список в случае ухудшения политической ситуации. Тем не менее вводить санкции, которые могут ухудшить положение населения, никто не собирается.

Напомним, ранее во вторник президент США Дональд Трамп подписал указ, которым Вашингтон блокирует активы властей Венесуэлы. Указ, который действует с 5 августа, распространяется на государственную собственность Венесуэлы, а также на активы «политических подразделений, ведомств или их структур». Под блокировку попадают и ЦБ Венесуэлы, и нефтяная компания PDVSA.

В Совфеде сочли указ Трампа по Венесуэле «международным бандитизмом».

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