На Украине объявили официальные итоги выборов в Раду

В официальной газете украинской Верховной рады опубликован список новых народных депутатов. Таким образом, подведены итоги внеочередных выборов в парламент.

Список опубликован в официальном издании «Голос Украины» в среду. Перечислены имена 225 депутатов, избранных по спискам, и 198 из 199 депутатов, избранных по мажоритарным округам.

Отсутствует в списке только имя депутата, избранного на 210-м мажоритарном округе в Черниговской области. На сайте ЦИК победителем назван самовыдвиженец Сергей Коровченко, однако его оппонент через суд потребовал пересчитать голоса.

В итоге суд потребовал пересчитать их на 33 избирательных участках в одном округе. Коровченко во вторник заявил, что одержал победу.

В понедельник ЦИК Украины сообщал, что в отведенный законом срок невозможно установить итоги выборов в одном из избирательных округов из-за решения суда, который потребовал пересчитать голоса.

Напомним, партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» победила на досрочных выборах в украинский парламент с 43,16% голосов.