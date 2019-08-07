Австралия договорилась об индивидуальном партнерстве с НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг и австралийский министр обороны Линда Рейнолдс подписали соглашение об индивидуальной программе партнерства и сотрудничества между сторонами.

Рейнолдс сообщила в Twitter, что в среду была подписана «индивидуальная программа партнерства и сотрудничества с генеральным секретарем НАТО».

Документом подтверждается приверженность Австралии принципам «надежного партнерства и расширению взаимодействия с НАТО».

В свою очередь Столтенберг во время церемонии подписания отметил, что члены альянса обеспокоены действиями Ирана в Персидском заливе, потому не исключена возможность объединения усилий для защиты региона, передает ТАСС со ссылкой на издание The Australian.

«Свобода судоходства чрезвычайно важна. (...) Присутствия там НАТО как такового нет, но мы, конечно, очень внимательно следим за ситуацией», – сказал генсек.

Министр обороны Австралии подчеркнула, что Канберра рассматривает возможность присоединения к возглавляемой США глобальной коалиции, направленной на защиту судоходства в Персидском заливе, но правительство «не будет спешить с принятием этого решения».

Йенс Столтенберг прибыл в Австралию с двухдневным визитом, в ходе которого у него запланированы встречи с главой внешнеполитического ведомства страны Марис Пэйн и другими высокопоставленными должностными лицами.

Ожидается, что глава НАТО обсудит растущую роль России и Китая, сохраняющуюся угрозу терроризма и проблемы кибербезопасности.

Также запланированы встречи Столтенберга в федеральном парламенте страны в Канберре и выступление перед студентами австралийского национального университета.

Ранее сообщалось, что США и Австралии понадобилась «новая эра» в контроле над вооружениями.

До этого госсекретарь США Майкл Помпео ответил на вопрос о размещении ракет средней дальности в Австралии. Министр обороны США Марк Эспер выступал за размещение ракет наземного базирования средней дальности в Азии после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

2 августа Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности официально прекратил свое существование после одностороннего выхода Вашингтона из ДРСМД.

Страны НАТО полностью поддержали решение американских властей.

Россия предложила США и НАТО объявить мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности, однако американская сторона заявила о намерении создавать запрещенные ДРСМД ракеты.

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