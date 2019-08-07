В партии Зеленского собрались «перевоспитывать» пророссийских депутатов

Возможный руководитель будущей фракции партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия рассказал, что пророссийских депутатов, которые получат мандаты как представители партии, будут «перевоспитывать».

Арахамия отметил, что «пророссийский вектор не влиятельный вообще», и, по его оценке, это 1-2% от всех депутатов, пишет «Украинская правда».

«И это условно пророссийские – это не люди, которые говорят, что нам надо идти в Россию, а они условно говорят, что не все так однозначно, надо разбираться», – добавил он.

Политик отметил, что большинство из этих депутатов прошли по мажоритарным округам.

По словам Арахамии, таких людей в партии будут «перевоспитывать». У него же с ними «нет продуктивных отношений», так как их ценности вступают в конфликт.

Напомним, выборы в украинский парламент состоялись 21 июля. Итоговая явка составила 49,84% избирателей.

По итогам обработки 100 процентов бюллетеней партия Зеленского «Слуга народа» сможет сформировать однопартийное большинство, получив 254 из 450 мандатов.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Зеленскому подсказывают способы восстановления отношений с Россией.

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