Выборы в Раду добавили Украине непредсказуемости

Взгляд
22 июля, понедельник  |  Последнее обновление — 01:11  |  vz.ru
Разделы

Россия заработает на любви Европы к зеленой энергетике

Существование возобновляемых источников энергии невозможно без традиционнойФото: Egon Bomsch/Global Look Press
В Германии впервые из энергии солнца, ветра, воды и биомассы произвели больше электроэнергии, чем на атомных и угольных станциях. Парадоксально, но эта мода Европы на зеленую энергетику в перспективе может помочь Газпрому зарабатывать больше. Но как это возможно?  Подробности...
Перейти а раздел…

«Голодающая» Соболь разогревает Навального

Судя по ее бурной митинговой активности, под «голодовкой» Соболь скрывается заурядная диетаФото: Pavel Golovkin/AP/ТАСС
Большинство кандидатов на выборах в Мосгордуму успешно прошли регистрацию, есть среди них и коммунисты, и «яблочники», и даже сторонники Навального. А радикальное меньшинство – те, кто не собрал нужных подписей в свою поддержку, организуют митинги протеста. Есть ли у них шансы добиться от избиркома регистрации через давление «улицы»? Подробности...
Перейти а раздел…

Почему Иран не отпускает российских моряков

Судьба российских моряков с танкера Stena Impero сейчас в руках ИранаФото: Stena Bulk/Reuters
Среди членов экипажа британского судна Stena Impero оказались трое россиян. Танкер задержали власти Ирана после того, как тот столкнулся с рыболовецкими судами. Весь экипаж остается на борту Stena Impero, с которым не удается установить связь. В России пообещали добиваться скорейшего освобождения моряков. Каковы шансы на успех и есть ли у Ирана право удерживать Stena Impero? Подробности...
Перейти а раздел…

Русофобия поставила Польшу в невыгодное положение

10 лет назад Владимир Путин приезжал на церемонию у монумента на ВестерплаттеФото: Kacper Pempel/Reuters
Польские власти подтвердили, что считают неуместным присутствие Владимира Путина на памятных мероприятиях, посвященных 80-й годовщине начала Второй мировой войны, которые пройдут в Гданьске 1 сентября. Польское руководство последовательно в своей русофобии, хотя такая политика уже становится опасной для самой Варшавы. Подробности...
Перейти а раздел…

Людей в Черном море погубила вопиющая жадность

Перегруженный в пять раз катер превратился в смертельный аттракционФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
Капитан прогулочного катера, в результате крушения которого в Черном море погибли две женщины и десятки людей оказались за бортом, не имел лицензии. Выяснилось, что судно не прошло техосмотр – при том, что в его конструкцию вносились изменения. В момент ЧП катер шел с пятикратным перегрузом. Капитан пытался сбежать, но был задержан, как и владелец катера. Остается вопрос – как эти люди вообще могли обслуживать туристов? Подробности...
Перейти а раздел…

Ненависть превращает нас в озлобленных собак

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Сложно противостоять ненависти. Я была на войне и превратилась в чудовище, потому что все мои сигнальные системы кричат, что некоторых нельзя простить, а можно только убить. Надо, однако же, с этим бороться. Подробности...
Обсуждение: 86 комментариев

Секта «налунунелетальщиков» и всемирный поход гендерастов

Дмитрий Юрьев, политолог
«Земля плоская», картофельные бунты, антипрививочники — маргиналы становились на пути прогресса всегда. Американцы летали на Луну – успокойтесь уже. Не о чем тут спорить, а можно только гордиться человечеством как таковым. Подробности...
Обсуждение: 151 комментарий

Президент Украины между реальными пацанами и американской мечтой

Глеб Простаков, журналист
Судя по всему, Владимиру Зеленскому готовят роль молодого картонного президента при сильных регентах – представителях США и местной олигархии. На основные должности в государстве ему просто не дадут назначить своих людей. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев
    Перейти а раздел…

    Почему Турции вместо F-35 лучше купить Су-35

    Чем Франция обязана России

    Хозяин Грузии признал зависимость от России

      Перейти а раздел…

      В Москве появится храм с прозрачной стеной

      В долине реки Сетунь на западе Москвы построят православный храм в современном стиле со стеклянной восточной стеной, к которой примыкает алтарь. Через нее прихожане смогут видеть пейзаж долины
      Подробности...

      Российские звезды показали свою старость

      Российские звезды присоединились к популярному тренду в соцсетях – сделать и опубликовать собственную фотографию в старости. Не упустили возможности посмотреть на себя в будущем Евгений Плющенко и Яна Рудковская, Ксения Собчак и Артем Дзюба
      Подробности...
      Обсуждение: 6 комментариев

      Верховная рада VIII созыва запомнилась драками, хамством и просмотром порно

      В пятницу прошло последнее пленарное заседание Верховной рады VIII созыва. В нынешнем составе парламент работал с октября 2014 года. За это время там произошло много курьезных случаев, например когда в декабре 2015 года премьер-министру Яценюку подарили букет роз и попытались силой унести на руках с трибуны
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Big Sweet Blog»: Домашняя кондитерская из Instagram

        EcoTime: Магазин, который заставляет улыбаться

        «Эко Ферма»: Бизнес благодаря санкциям

          Перейти а раздел…
          Готовы ли вы расстаться с бумажным паспортом и перейти на электронный?
          • Да, паспорт-книжка — это прошлый век

          • Нет, паспорт должен сохраниться в нынешнем виде

          • Пусть существуют два вариант одновременно

          Как вы питаетесь на работе?
          • Хожу в столовую или кафе

          • Приношу из дома или питаюсь полуфабрикатами

          • Я не ем на работе

          Вы поддерживаете предложение вернуть курилки в аэропорты?
          • Да (я курящий)

          • Да (я некурящий)

          • Нет (я курящий)

          • Нет (я некурящий)

            Перейти а раздел…

            Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властями

            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
            Обсуждение: 118 комментариев

            Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода

            Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию

            Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
            Обсуждение: 12 комментариев

            Ford Focus навсегда уходит с российского рынка

            Кто виноват в уходе Ford из России

            Американский концерн Ford закрывает заводы, увольняет сотрудников и уходит из России. Его история в нашей стране – это пример головокружительного взлета и жесткого падения. Ford первым из иностранных автоконцернов открыл Россию после распада СССР, первым рискнул вложить деньги в автозавод и не прогадал. Что же заставило американцев сбежать с поля боя? Подробности...
            Обсуждение: 166 комментариев
              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Медведчук исключил возможность коалиции с партией «Слуга народа»
              Зеленский предложил «Голосу» подумать о коалиции в новой РадеКастрюлю вместо сейфа использовали на избирательном участке на УкраинеГлава ЛНР обратился к международному сообществу в связи с обстрелом ПервомайскаПосольство Туркменистана назвало ложью сообщения о смерти Бердымухамедова
              Путин дал обещание АсадуВ ДНР оценили ситуацию после начала всеобщего перемирия в ДонбассеЗеленский продемонстрировал ужасное состояние крейсера «Украина»В Донбассе на мине подорвались два украинских силовика
              Премьер Японии назвал предпочтительные сроки заключения мирного договора с РФСлова Зеленского об обстреле Первомайска ужаснули российских журналистовВ Германии заявили о превращении новейшей БМП в «бездонную бочку»Подозреваемых в изнасиловании россиянки в Барселоне отпустили

              «не политик»


              Зеленский сказал, кого хочет видеть премьером Украины

              Приятное с полезным


              Россияне увлеклись новым видом туризма

              «люблю Степана Меньшикова»


              Ксения Собчак призналась в хулиганстве

              Видео

              образ жизни


              Америка проиграла войну с сексуальными домогательствами

              война внутри НАТО


              К покупке С-400 Турцию подтолкнула военная катастрофа 45-летней давности

              Экономический кризис


              Туркмения может стать новой проблемой России

              «зов Полярной звезды»


              Появилась новая версия гибели группы Дятлова

              викторина


              Знаменитые цитаты о России — фейк или не фейк?

              Русская обидчивость


              Ирина Алкснис: Чувствительность России к оскорблениям – результат жестокого опыта

              Обездвиженный Зеленский


              Глеб Простаков: Президент Украины между реальными пацанами и американской мечтой

              Бессилие пропаганды


              Владимир Можегов: Почему Германия проиграла в Первой мировой

              на ваш взгляд


              Готовы ли вы расстаться с бумажным паспортом и перейти на электронный?

              Выборы в Раду добавили Украине непредсказуемости

              Результат выборов в Раду не отражает чаяний украинского народа   22 июля 2019, 00:09
              Фото: Zuma/ТАСС
              Текст: Алексей Нечаев

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Данные эксит-полов на выборах в Раду Украины преподнесли ряд сюрпризов. Партия Зеленского, судя по всему, не набирает абсолютного большинства и ей придется создавать коалицию. За бортом парламентского большинства совершенно точно останутся пророссийские силы. Но это все равно не даст действующему президенту действовать без оглядки на депутатский корпус.

              В воскресенье на Украине состоялись досрочные выборы в Верховную раду. Это последние выборы, которые прошли по смешанной системе, когда половина депутатов избирается по партийным спискам, а вторая половина – по мажоритарным округам.

              По усредненным данным эксит-полов, в Раду проходят 5 партий: «Слуга народа» набирает приблизительно 43%, «Оппозиционная платформа – За жизнь» – 13%, «Европейская солидарность» – 8,8%, «Батькивщина» – 8,5%, а «Голос» – 6,5%. При этом в Раду скорее всего не проходят «Радикальная партия» Олега Ляшко, ультранационалисты и участники боевых действий в Донбассе, что должно поспособствовать улучшению политического микроклимата в украинском парламенте.

              Напомним, в Раду 9-го созыва стремятся попасть 3220 кандидатов по мажоритарным округам и 2747 кандидатов от 22 политических партий. Но несмотря на многообразие кандидатов – явку на выборах уже назвали самой низкой с 2012 года, чему есть несколько объяснений.

              Во-первых, на дворе лето – а это значит, что многие украинцы находятся либо в отпусках, либо на дачах. Во-вторых, лето влияет и на трудовую миграцию: немалая часть жителей западной и центральной Украины задействована в сезонных работах в сопредельных странах, и им сейчас точно не участия в выборах.

              Кроме того, как и в случае с президентскими выборами, далеко не все граждане Украины смогли принять участие в голосовании по военно-политическим причинам. Сюда относится и то, что избирательные участки работали только на подконтрольных официальному Киеву территориях (это 199 округов из 225); а также то, что украинские власти так и не решились открывать избирательные участки на территории России.

              Таким образом, около 6 млн человек из 34 млн избирателей были заранее лишены возможности принять участие в выборе народных депутатов, хотя это право им гарантировано действующей конституцией.

              Без курьезов тоже не обошлось. Так, комитет избирателей Украины сообщал, что на одном из избирательных участков во Львове 94-летняя пенсионерка, которая должна была голосовать из дома, явилась на участок, порвала свой бюллетень и попыталась его съесть.

              Еще одним мемом выборов стало использование кастрюли вместо сейфа в Кировоградской области. Как выяснилось позже, глава администрации отказалась предоставить комиссии сейф, но члены УИК не растерялись и положили бюллетени после пересчета в металлическую кастрюлю. Затем ее опломбировали и передали на хранение дежурному полиции.

              Полиции тоже хватало работы: по данным МВД, к вечеру воскресенья поступило почти 1,8 тысяч сообщений о нарушениях, в результате чего было возбуждено 155 уголовных дела.

              Еще накануне выборов эксперты отмечали главную интригу: сможет ли президентская партия «Слуга народа» взять большинство голосов и самостоятельно сформировать кабинет министров, тем самым минуя давнюю украинскую забаву под названием «коалициада».

              Частично на этот вопрос во время брифинга ответил Владимир Зеленский, предложив лидеру партии «Голос» Святославу Вакарчуку подумать над созданием коалиции.

              «Мы не можем настаивать, но мы приглашаем господина Вакарчука на разговор, будем рассматривать коалицию в Раде с «Голосом», – сказал президент Украины, исключив возможность того, что новым премьер-министром станет Юлия Тимошенко.

              В ответ на это Вакарчук заявил, что бросать группу «Океан Эльзы» и музыку ему «запретил Бог», но его партия «готова к каким-либо должностям». Он добавил, что разговоры о коалиции преждевременны, пока нет официальных результатов выборов, но как только итоги станут известны – он готов вести переговоры с теми силами, «которые декларируют те же принципиальные вопросы, которые декларируем мы».

              Затем зампредседателя партии «Голос» Ярослав Юрчишин сообщил, что партия точно не войдет в коалицию с пророссийскими партиями. Также партия может составить коалицию с новыми политическими силами, «если за ними не стоят олигархи, не стоит коррумпированный интерес», и готова вести переговоры с партиями «Батькивщина» и «Европейская солидарность», если они смогут «искренне и честно говорить о деолигархизации».

              В то же время киевский журналист и политэмигрант Владимир Скачко считает, что «разговоры «Зе-команды» о планах самостоятельно сформировать правительство велись с целью выдать желаемое за действительное и напугать остальных по принципу «если вы нас не поддерживаете – мы вас задавим».  

              «На самом деле, никто бы не допустил создания монопартийного правительства. Во-первых, это привело бы к политической смерти самого Зеленского, потому что ему пришлось бы взять на себя полную ответственность за все происходящее на Украине. Во-вторых, если бы такое правительство было создано – оно смогло бы влиять на олигархов.

              Но мощнейший олигархический консенсус во многом продолжает контролировать страну, а три крупнейших олигарха в лице Рината Ахметова, Игоря Коломойского и Виктора Пинчука контролируют через своих кандидатов большинство мажоритарных округов», – пояснил Скачко газете ВЗГЛЯД.

              «И то, что Зеленский предлагает Вакарчуку вариант с коалицией... Знаете, комик и певец – это хорошо в цирке, но Рада – не эстрада, а Украина все-таки не цирк, потому будущую коалицию наверняка уравновесят представителями старой элиты», – считает Скачко.

              Он также объяснил, почему результаты выборов не отражают реальные настроения украинских граждан.

              «То, что предварительные данные не особо отличаются от промежуточных и вряд ли буду отличаться от окончательных говорит не о том, что социологические службы Украины научились точно определять рейтинги политических сил, а о том, что результат выборов был заранее спланирован, – продолжил собеседник.

              «Есть пять партий, которые якобы представляют все основные настроения народа. И нам намекают на то, что именно так выглядит электоральная карта Украины. Но это неправда.

              У нас от 60 до 70% жителей Украины говорят о необходимости мира на Донбассе – а единственная партия, которая это прямо декларирует в своей программе и делает для мира очень многое – набирает меньше 15%»

              – добавляет Скачко, имея ввиду результаты партию Юрия Бойко и Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ).

              К слову, в ОПЗЖ к результатам выборов отнесли критически.

              «Безусловно, мы, с учетом только что оглашенных эксит-полам, довольны результатом, но до конца не удовлетворены. И мы критически относимся к тому, что сделано, к тому, что вы видите сейчас в виде цифр. Я думаю, они еще изменятся», – сказал глава политсовета партии Виктор Медведчук.

              Он также добавил, что «мы не готовы входить в коалицию со «Слугой народа», с господином Зеленским, потому что мы стоим на различных идеологических принципах и на совершенно иной идеологической платформе», подчеркнув оппозиционную роль партии.

              В то же время сопредседатель ОПЗЖ Юрий Бойко выразил надежду, что после выборов «страна вернется на мирный путь» и «вернется к тому, чтобы заботиться о людях». «Вопросы, касающиеся должностей, нас не интересуют. Нам самое главное – выполнить волю избирателей. Когда мы были на митингах, они просили: не предайте нас, сделайте то, что мы говорим... Мы идем в парламент не за портфелями», – цитирует Бойко «Страна».

              А вот недопустить ОПЗЖ к работе будущего правительства уже вызвался экс-президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко.

              «Нам с вами бороться за Украину и нам с вами останавливать российский реванш», – заявил Порошенко, добавив, что первым делом начнет координацию своих действий именно с партией «Голос» Святослава Вакарчука.

              Еще одной интрига выборов заключается в том, сможет ли политический проект блогера Анатолия Шария «влететь» под купол украинского парламента, тем самым опрокинув классические схемы работы политтехнологов на Украине.

              «Главный сюрприз, которого боятся все – это проход в Раду «Партии Шария», против которой лично боролся Петр Порошенко. Инерция отторжения всего старого касается не только предыдущей власти, но уже и новых сил вроде «Слуги народа» и «Голоса». Потому я не удивлюсь, если проект Анатолия Шария все же пройдет в Раду 6-й партией. Это будет очень серьезный звоночек для всей украинской политики, потому что общество прекрасно понимает: никакого настоящего апгрейда власти с приходом Зеленского не произошло», – резюмировал Скачко.

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............