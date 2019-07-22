Выборы в Раду добавили Украине непредсказуемости

Данные эксит-полов на выборах в Раду Украины преподнесли ряд сюрпризов. Партия Зеленского, судя по всему, не набирает абсолютного большинства и ей придется создавать коалицию. За бортом парламентского большинства совершенно точно останутся пророссийские силы. Но это все равно не даст действующему президенту действовать без оглядки на депутатский корпус.

В воскресенье на Украине состоялись досрочные выборы в Верховную раду. Это последние выборы, которые прошли по смешанной системе, когда половина депутатов избирается по партийным спискам, а вторая половина – по мажоритарным округам.

По усредненным данным эксит-полов, в Раду проходят 5 партий: «Слуга народа» набирает приблизительно 43%, «Оппозиционная платформа – За жизнь» – 13%, «Европейская солидарность» – 8,8%, «Батькивщина» – 8,5%, а «Голос» – 6,5%. При этом в Раду скорее всего не проходят «Радикальная партия» Олега Ляшко, ультранационалисты и участники боевых действий в Донбассе, что должно поспособствовать улучшению политического микроклимата в украинском парламенте.

Напомним, в Раду 9-го созыва стремятся попасть 3220 кандидатов по мажоритарным округам и 2747 кандидатов от 22 политических партий. Но несмотря на многообразие кандидатов – явку на выборах уже назвали самой низкой с 2012 года, чему есть несколько объяснений.

Во-первых, на дворе лето – а это значит, что многие украинцы находятся либо в отпусках, либо на дачах. Во-вторых, лето влияет и на трудовую миграцию: немалая часть жителей западной и центральной Украины задействована в сезонных работах в сопредельных странах, и им сейчас точно не участия в выборах.

Кроме того, как и в случае с президентскими выборами, далеко не все граждане Украины смогли принять участие в голосовании по военно-политическим причинам. Сюда относится и то, что избирательные участки работали только на подконтрольных официальному Киеву территориях (это 199 округов из 225); а также то, что украинские власти так и не решились открывать избирательные участки на территории России.

Таким образом, около 6 млн человек из 34 млн избирателей были заранее лишены возможности принять участие в выборе народных депутатов, хотя это право им гарантировано действующей конституцией.

Без курьезов тоже не обошлось. Так, комитет избирателей Украины сообщал, что на одном из избирательных участков во Львове 94-летняя пенсионерка, которая должна была голосовать из дома, явилась на участок, порвала свой бюллетень и попыталась его съесть.

Еще одним мемом выборов стало использование кастрюли вместо сейфа в Кировоградской области. Как выяснилось позже, глава администрации отказалась предоставить комиссии сейф, но члены УИК не растерялись и положили бюллетени после пересчета в металлическую кастрюлю. Затем ее опломбировали и передали на хранение дежурному полиции.

Полиции тоже хватало работы: по данным МВД, к вечеру воскресенья поступило почти 1,8 тысяч сообщений о нарушениях, в результате чего было возбуждено 155 уголовных дела.

Еще накануне выборов эксперты отмечали главную интригу: сможет ли президентская партия «Слуга народа» взять большинство голосов и самостоятельно сформировать кабинет министров, тем самым минуя давнюю украинскую забаву под названием «коалициада».

Частично на этот вопрос во время брифинга ответил Владимир Зеленский, предложив лидеру партии «Голос» Святославу Вакарчуку подумать над созданием коалиции.

«Мы не можем настаивать, но мы приглашаем господина Вакарчука на разговор, будем рассматривать коалицию в Раде с «Голосом», – сказал президент Украины, исключив возможность того, что новым премьер-министром станет Юлия Тимошенко.

В ответ на это Вакарчук заявил, что бросать группу «Океан Эльзы» и музыку ему «запретил Бог», но его партия «готова к каким-либо должностям». Он добавил, что разговоры о коалиции преждевременны, пока нет официальных результатов выборов, но как только итоги станут известны – он готов вести переговоры с теми силами, «которые декларируют те же принципиальные вопросы, которые декларируем мы».

Затем зампредседателя партии «Голос» Ярослав Юрчишин сообщил, что партия точно не войдет в коалицию с пророссийскими партиями. Также партия может составить коалицию с новыми политическими силами, «если за ними не стоят олигархи, не стоит коррумпированный интерес», и готова вести переговоры с партиями «Батькивщина» и «Европейская солидарность», если они смогут «искренне и честно говорить о деолигархизации».

В то же время киевский журналист и политэмигрант Владимир Скачко считает, что «разговоры «Зе-команды» о планах самостоятельно сформировать правительство велись с целью выдать желаемое за действительное и напугать остальных по принципу «если вы нас не поддерживаете – мы вас задавим».

«На самом деле, никто бы не допустил создания монопартийного правительства. Во-первых, это привело бы к политической смерти самого Зеленского, потому что ему пришлось бы взять на себя полную ответственность за все происходящее на Украине. Во-вторых, если бы такое правительство было создано – оно смогло бы влиять на олигархов.

Но мощнейший олигархический консенсус во многом продолжает контролировать страну, а три крупнейших олигарха в лице Рината Ахметова, Игоря Коломойского и Виктора Пинчука контролируют через своих кандидатов большинство мажоритарных округов», – пояснил Скачко газете ВЗГЛЯД.

«И то, что Зеленский предлагает Вакарчуку вариант с коалицией... Знаете, комик и певец – это хорошо в цирке, но Рада – не эстрада, а Украина все-таки не цирк, потому будущую коалицию наверняка уравновесят представителями старой элиты», – считает Скачко.

Он также объяснил, почему результаты выборов не отражают реальные настроения украинских граждан.

«То, что предварительные данные не особо отличаются от промежуточных и вряд ли буду отличаться от окончательных говорит не о том, что социологические службы Украины научились точно определять рейтинги политических сил, а о том, что результат выборов был заранее спланирован, – продолжил собеседник.

«Есть пять партий, которые якобы представляют все основные настроения народа. И нам намекают на то, что именно так выглядит электоральная карта Украины. Но это неправда.

У нас от 60 до 70% жителей Украины говорят о необходимости мира на Донбассе – а единственная партия, которая это прямо декларирует в своей программе и делает для мира очень многое – набирает меньше 15%»

– добавляет Скачко, имея ввиду результаты партию Юрия Бойко и Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ).

К слову, в ОПЗЖ к результатам выборов отнесли критически.

«Безусловно, мы, с учетом только что оглашенных эксит-полам, довольны результатом, но до конца не удовлетворены. И мы критически относимся к тому, что сделано, к тому, что вы видите сейчас в виде цифр. Я думаю, они еще изменятся», – сказал глава политсовета партии Виктор Медведчук.

Он также добавил, что «мы не готовы входить в коалицию со «Слугой народа», с господином Зеленским, потому что мы стоим на различных идеологических принципах и на совершенно иной идеологической платформе», подчеркнув оппозиционную роль партии.

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В то же время сопредседатель ОПЗЖ Юрий Бойко выразил надежду, что после выборов «страна вернется на мирный путь» и «вернется к тому, чтобы заботиться о людях». «Вопросы, касающиеся должностей, нас не интересуют. Нам самое главное – выполнить волю избирателей. Когда мы были на митингах, они просили: не предайте нас, сделайте то, что мы говорим... Мы идем в парламент не за портфелями», – цитирует Бойко «Страна»

А вот недопустить ОПЗЖ к работе будущего правительства уже вызвался экс-президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко.

«Нам с вами бороться за Украину и нам с вами останавливать российский реванш», – заявил Порошенко, добавив, что первым делом начнет координацию своих действий именно с партией «Голос» Святослава Вакарчука.

Еще одной интрига выборов заключается в том, сможет ли политический проект блогера Анатолия Шария «влететь» под купол украинского парламента, тем самым опрокинув классические схемы работы политтехнологов на Украине.

«Главный сюрприз, которого боятся все – это проход в Раду «Партии Шария», против которой лично боролся Петр Порошенко. Инерция отторжения всего старого касается не только предыдущей власти, но уже и новых сил вроде «Слуги народа» и «Голоса». Потому я не удивлюсь, если проект Анатолия Шария все же пройдет в Раду 6-й партией. Это будет очень серьезный звоночек для всей украинской политики, потому что общество прекрасно понимает: никакого настоящего апгрейда власти с приходом Зеленского не произошло», – резюмировал Скачко.

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