Половина москвичей одобрили деятельность Собянина

Опрос «Левада-центра» показал, что 49% москвичей положительно воспринимают деятельность мэра Москвы Сергея Собянина.

По данным социсследования, еще треть респондентов нейтрально относится к работе мэра, у 16% его деятельность вызывает плохое впечатление передает «Интерфакс».

Деятельность московского правительства, согласно результатам опроса, положительно оценивают практически треть москвичей (30%). 40% считают, что она на среднем уровне, недовольны работой столичной исполнительной власти 16% респондентов.

Также две трети участников опроса (67%) удовлетворены своей текущей жизненной ситуацией, остальные (30%) заявили об обратном.

Каждый пятый москвич (19%) полагает, что его положение улучшилось по сравнению с прошлым годом, половина жителей столицы (51%) считает, что все осталось без изменений, об ухудшении говорят 29% участников опроса.

Опрос был проведен социологами «Левада-центра» 26-31 июля 2019 года по заказу Фонда развития гражданского общества среди 1500 москвичей.

Напомним, 4 августа мэр Москвы Сергей Собянин заявил о желании организаторов незаконных акций втянуть людей в беспорядки.