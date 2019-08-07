Медведчук призвал Киев возглавить обмен пленными

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что обмен пленными является «исключительно функцией власти» Украины.

Он подчеркнул в Twitter, что украинское руководство «должно возглавить этот процесс».

Медведчук сообщил, что он за прошедшие годы конфликта добился «освобождения 489 людей», кроме того, «были украинцы с другой стороны, по другую сторону линии соприкосновения».

«Это около тысячи человек», – сообщил он.

Напомним, Медведчук пообещал продолжить освобождать пленных на Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что не понимает, почему Медведчук должен исполнять роль посредника.

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