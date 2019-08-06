В Киеве заявили об уничтожении в Ливии украинского Ил-76 с гуманитарным грузом

В аэропорту Мисурата в Ливии ударами с беспилотников уничтожен Ил-76ТД украинской компании «Скайавиатранс», который перевозил гуманитарный груз Международной организации Красного Креста, заявила директор компании Елена Малахова. Информацию подтвердили в МИД Украины.

В МИД Украины заявили, что самолет транспортировал гуманитарный груз для нужд Общества Красного Полумесяца Ливии. Утверждается, что разрешения на перевозку у компании имелись, сообщает Liga.net.

«В результате атаки была уничтожена хвостовая часть самолета, легко ранены оператор экипажа судна, а также уничтожены паспортные документы штурмана. Экипаж судна в полном составе были эвакуированы в безопасное место», – сообщили в МИД.

Малахова заявила, что самолет летел из Анкары в Мисурату с гуманитарным грузом. В 3.17 мск началась выгрузка товара, однако самолет был обстрелян при помощи беспилотников. Когда первый снаряд попал в крыло, часть экипажа уже покинула борт. Несколько человек успели эвакуироваться после начала обстрела. Сейчас экипаж в безопасности. Самолет полностью уничтожен.

Малахова также отметила, что второй дрон в это время якобы производил фото- и видеофиксацию, а через 40 минут после инцидента, по ее словам, материалы уже появились на сайтах российских СМИ и блогеров. Она связала это с тем, что Москва якобы поддерживает генерала Хафтара.

Сейчас компания с помощью украинского консульства пытается вернуть экипаж из восьми человек на Украину.

Ранее была опровергнута возможная связь уничтоженного в Ливии Ил-76 с Россией.

В конце июля появились сообщения об уничтожении двух украинских Ил-76 в Ливии – утверждалось, что они якобы были зафрахтованы ОАЭ и перевозили из Турции запрещенное к поставке в Ливию оружие. Газета ВЗГЛЯД писала, что украинские самолеты связаны с контрабандой оружия в горячих точках.