Связь уничтоженного в Ливии Ил-76 с Россией опровергли

Самолет Ил-76 с оружием на борту, который был уничтожен на авиабазе ливийского города Мисурата Ливийской национальной армией, никак не связан с Россией, сообщил источник.

Об уничтожении Ил-76 с оружием в Мисурате сообщили СМИ, поддерживающие ЛНА. Уточнялось, что это самолет «российского производства», однако источник отметил, что машина больше никакого отношения к России не имеет, передает «Интерфакс».

По некоторым данным, самолет мог доставить оружие противникам Хафтара из Турции.

В ЛНА утверждают, что уничтожением Ил-76 армия Хафтара предостерегла «иностранные государства» от снабжения ее противников оружием. На борту самолета якобы было «военное снаряжение, беспилотники и ракеты».

В конце июля появились сообщения об уничтожении двух украинских Ил-76 в Ливии – утверждалось, что они якобы были зафрахтованы ОАЭ и перевозили из Турции запрещенное к поставке в Ливию оружие.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, как украинские самолеты связаны с контрабандой оружия в горячих точках.