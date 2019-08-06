Россия и Белоруссия согласовали повышение тарифа на транзит нефти

Представители России и Белоруссии по итогам переговоров во вторник согласовали повышение тарифа на транспортировку нефти по белорусской территории. С 1 сентября тариф вырастет на 3,7%, сообщили в концерне «Белнефтехим».

«Сегодня ни российская, ни белорусская сторона не могут однозначно определить объемы транспортировки нефти в IV квартале 2019 года, поэтому мы договорились на первом этапе повысить тарифы на 3,7% и вернуться к этому вопросу по итогам работы за год», – передает ТАСС сообщение «Белнефтехима».

Отмечено, что по итогам 2019 года стороны проведут анализ ситуации с транзитом нефти, после чего будет определен размер дальнейшего изменения тарифов.

В июле глава российского Минэнерго Александр Новак сообщал, что Москва и Минск близки к договоренности по тарифу на транзит нефти.

При этом в конце июня в ОАО «Гомельтранснефть Дружба» предложили увеличение тарифа на 21,7% как вариант компенсации за сокращение объемов транспортировки нефти в связи с инцидентом на трубопроводе «Дружба». Российский вице-премьер Дмитрий Козак говорил, что требования по повышению тарифа справедливы, однако не до такой степени.