Мужчина в Петербурге связал дочь скотчем в воспитательных целях

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга начали проверку видеозаписи, на которой мужчина связал маленькую дочь скотчем и заклеил ей рот. Видеоролик мужчина опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте», отмечая, что такими методами он воспитывает ребенка.

На видеозаписи девочка лежит на животе, ее конечности связаны скотчем, а рот заклеен, при этом отец ребенка шутит и радуется, сообщает РИА «Новости».

Рядом также присутствует женщина, предположительно мать девочки, она, не отрываясь от телефона, просит ребенка не кричать. Позже пользователи Сети возмутились происходящим на видео и пригрозили отцу девочки органами опеки. После этого отец записал с дочерью новый ролик, в котором просил объяснить девочку, что связывание скотчем «было шуткой».

В июле стражи порядка задержали жительницу Нижнего Новгорода, которая неоднократно связывала сына и била его хоккейной клюшкой, чтобы «изгнать бесов».