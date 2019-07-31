Жительницу Нижнего Новгорода задержали за «изгнание бесов» из сына хоккейной клюшкой

В Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело в отношении 29-летней женщины, подозреваемой в издевательствах над сыном – она регулярно связывала подростка и избивала его хоккейной клюшкой, чтобы «изгнать бесов».

Вечером 25 июля женщина связала сына, а затем несколько раз ударила его хоккейной клюшкой по телу, сообщается на сайте СУ СК по Нижегородской области.

Кроме того, она ввела мальчику инъекцию неизвестного препарата.

Отмечается, что в течение июня-июля женщина регулярно била связанного ребенка.

Подозреваемую задержали. В ближайшее время ей предъявят обвинение по пункту «г» части 2 статьи 117 УК РФ («Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего лица») и изберут меру пресечения. Также ей планируется назначить судебно-психиатрическую экспертизу.

Мальчик в данный момент находится в реабилитационном центре. Известно, что у подозреваемой есть еще одномесячная дочь, которую передали в медучреждение.

Между тем городской новостной портал nn.ru сообщает, что женщина, избивая сына, говорила ему, что таким образом изгоняет из него бесов. Затем она делала мальчику инъекции обезболивающего препарата. После последнего избиения женщина бросила ребенка одного на несколько дней.

Отметим, что в последнее время участились случаи издевательств над детьми. Например, в Ленобласти в подъезде жилого дома нашли маленькую девочку с пробитой головой – ее, предположительно, избили молотком для отбивания мяса. До этого под Ярославлем нашли привязанного к столбу ребенка, а также стало известно о госпитализации жестоко избитой девочки в Ингушетии.