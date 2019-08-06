Соловьев прояснил ситуацию с трудоустройством на телеканал Коломойского

Телеведущий Владимир Соловьев опроверг слова украинского олигарха Игоря Коломойского о том, что тот звал его работать на свой телеканал «1+1».

«Не вел я ни с кем таких переговоров, там в этом скандальном интервью Игоря Коломойского упомянут некий Александр Шапиро, он там моим братом двоюродным назван. Но ведь это просто ложь, нет у меня таких родственников. В 2011 и 2012 годах я работал на телеканале «Россия 1», вел дебаты на президентских и парламентских выборах, никаких проблем у меня не было вообще в этот период. Если бы меня звали на «1+1», я бы это предложение с удовольствием рассмотрел», – пояснил телеведущий в разговоре с Ura.ru.

Соловьев добавил, что считает Коломойского важной фигурой в украинской политике. «Чувствую, что Коломойский, который так же известен, как Беня, просто очень сильно хочет со мной познакомиться. Если что, я всегда готов взять у него интервью», – добавил он.

Ранее Коломойский сообщил, что якобы вел 7-8 лет назад переговоры о приеме на работу Соловьева на телеканал «1+1».

«У нас с ним готовилось даже подписание контракта, мы обсуждали финансовые вопросы», – сообщил Коломойский РБК. Олигарх пояснил, что на украинском телевидении Соловьев бы занимался собственной авторской программой, похожей на шоу, которое он сейчас ведет на «России 1».

Напомним, 20 марта Коломойского внесли в базу украинского сайта «Миротворец».