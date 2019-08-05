Уволен угрожавший «откусить половые органы» журналистам главврач федеральной больницы

Главный врач больницы № 8 ФМБА России города Обнинск Калужской области Эдуард Иванов уволен после того, как пригрозил пристукнуть журналистов и «откусить им половые органы».

Иванов уволен за «действия, дискредитирующие звание врача и руководителя Федерального учреждения здравоохранения», сообщает Obninsk.Name.

Речь идет о его реакции на материал в местных СМИ о 50-летней пациентке, которая ждала три часа в очереди, пытаясь пройти диспансеризацию. Он пригрозил журналистам «пристукнуть, оторвать и откусить их половые органы».

«Кто ее туда вообще звал? Какая, на хрен, диспансеризация? Ее не нужно проходить, за нее нужно деньги получать. Диспансеризация не найдет раннего рака, это невозможно, там нет тестов для поиска ранних заболеваний, это чушь!» – заявил Иванов, говоря о ситуации с пациенткой.

Позже он извинился за бестактность и сказал, что поддался эмоциям и вспылил.