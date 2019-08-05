МИД обратился к странам ООН из-за космической оборонной стратегии Франции

Все государства ООН должны объединиться для неприятия любых планов по размещению оружия в космосе, заявили в МИД России в связи с обнародованием космической оборонной стратегии Франции.

«Даже при первом прочтении стратегии возникают серьезные вопросы к некоторым ее положениям, которые российская сторона намерена адресовать французским партнерам. Франция стала вторым (после США) государством, которое официально признало возможность возникновения вооруженного конфликта в космическом пространстве. При этом в ответ на «недружественные» или «враждебные» действия в отношении французских космических объектов не исключаются меры противодействия, в том числе, как мы понимаем, и силового характера», – говорится в заявлении на сайте МИД.

Ведомство указывает, что в прошлом году Франция без каких-либо веских причин не только отказалась присоединиться к международной инициативе по неразмещению первыми оружия в космосе, но и впервые проголосовала «против» соответствующей резолюции ГА ООН.

«Нет сомнения, что в ответ все государства ООН, осознающие свою ответственность за сохранение космоса в качестве общего достояния человечества для будущих поколений, должны объединиться на позиции неприятия любых планов по его «вепонизации» и удвоить усилия в поддержку международных мирных инициатив. Россия, со своей стороны, подтверждает решимость продолжать последовательную линию по их продвижению, способствуя обеспечению исключительно мирного использования космического пространства в интересах всеобщего мира и равной для всех глобальной безопасности», – говорится в заявлении.

В середине июля французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что во Франции создадут военно-космическое командование.