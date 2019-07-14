Макрон объявил о скором создании французского военно-космического командования

Во Франции создадут военно-космическое командование, сообщил французский лидер Эммануэль Макрон.

По его словам, это необходимо для «развития и укрепления космических возможностей» Франции, передает ТАСС.

«Большое» военно-космическое командование создадут в сентябре в составе французских ВВС.

Как заявил Макрон, Франция увеличит «знания о космической ситуации», а также повысит безопасность своих спутников.

Президент Франции подчеркнул, что «космос становится подлинным вызовом в сфере обеспечения национальной безопасности».

В январе комиссар Евросоюза по вопросам внутреннего рынка Эльжбета Беньковска заявила, что альянс должен рассмотреть идею о создании своих космических сил.

В 2018 году американский президент Дональд Трамп подписал указ о создании командования Космических сил ВС США.