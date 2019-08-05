Филарет попросил защиты у своей паствы

Глава украинской раскольнической неканонической церковной структуры Филарет обратился к прихожанам «Киевского патриархата» с просьбой защитить его от нападок со стороны другой неканонической организации, так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ).

«Я обращаюсь к вам. Я служил вам 53 года в соборе, не пропускал ни одной литургии, ни одного служения. Поэтому я прошу вас: защитите в первую очередь Киевскую патриархию и защитите меня как патриарха», – заявил Филарет собравшимся на воскресную службу во Владимирском соборе Киева, передает «Интерфакс».

Отмечается, что Филарет попросил паству обратиться за помощью к властям и протестовать против главы ПЦУ Епивания.

Ранее глава «УПЦ КП» Филарет назвал своего ученика и нынешнего главу ПЦУ Епифания предателем и сравнил с Иудой.