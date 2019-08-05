Россия выразила соболезнования в связи со стрельбой в трех городах США

Российское посольство в Соединенных Штатах выразило соболезнования в связи со стрельбой в американских городах Эль-Пасо, Дейтон и Чикаго.

«С глубокой скорбью мы узнали о преступлениях, которые произошли в Эль-Пасо, Дейтоне и Чикаго. Посольство разделяет скорбь тех, кто потерял своих близких, и желает скорейшего выздоровления пострадавшим», – говорится в сообщении на странице дипмиссии в соцсети Facebook.

В субботу 21-летний белый мужчина открыл стрельбу в магазине Walmart в торговом центре техасского города Эль-Пасо на границе с Мексикой. В результате погибли 20 человек, еще 26 были ранены. Перед нападением на ТЦ подозреваемый опубликовал манифест, объяснив свои действия желанием «защитить США от вторжения латиноамериканцев».

После стрельбы в Техасе выстрели раздались в Дейтоне в штате Огайо – там погибли девять человек, еще 16 пострадали, – и в Чикаго, где пострадали не менее семи человек.