Идея участника «Тавриды» станет основой для сериала на СТС

На форуме молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0» подвели итоги питчинга (конкурса) для кинематографистов, принять участие в котором могли молодые специалисты из 85 регионов России, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Заявки на конкурс принимались в нескольких категориях: полнометражный игровой фильм, полнометражный анимационный фильм, игровой сериал, анимационный сериал, кроссмедийный и диджитал контент.

Идея сериала «Оливье из будущего» Андрея Сальникова из Санкт-Петербурга нашла поддержку руководства телеканала и по окончании смены начнутся съемки пилотной серии проекта. В центре сюжета сериала – обычный повар по имени Оливье, который, оказавшись в 19-м веке, переворачивает целую эпоху в кулинарии привнося в прошлое фаст-фуд, маркетинг и современное ведение бизнеса.

«По жанру – это комедия с элементами приключенческого фильма, поэтому наша целевая аудитория – люди от 14 лет – прямая аудитория телеканала СТС. «Оливье» на высокой стадии готовности: дописан сценарий, собрана съемочная группа, проведен кастинг, разработаны костюмы и декорации, утверждены локации. Дело за малым – снять! Наверное, такой уровень подготовки привлек «СТС-медиа» к нашему проекту. Ведь в таком сложном костюмированном проекте локомотивом может быть только большой федеральный канал. Уверен, что «Оливье из будущего» может стать настоящим событием телевизионного сезона. Первые шаги в этом направлении сделаны», – рассказал Андрей Сальников.

Также по итогам конкурса на форуме Татьяна Данчищина (Омская область), Марина Буланцева и Екатерина Абрамчук (Московская область), Дарья Пискуновская (Ростовская область) и Надежда Селунская (Казахстан) вошли в лонг-лист проекта СТС «Питч Лаб».

Форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» проводится в Крыму с 2015 года. В 2019 году проект расширяется до формата арт-кластера и теперь включает в себя традиционный форум (проводится с 11 мая по 5 октября), фестиваль творческих сообществ «Таврида – АРТ» (пройдет с 20 по 26 августа), а также капитальное строительство стационарного образовательного центра «Арт-резиденция «Таврида» (окончание строительства в 2022 г.). Организатор проекта – Центр развития культурных инициатив.