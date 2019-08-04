В Ростове-на-Дону сильный ливень повалил деревья и подтопил дома

Сильный дождь, который прошел в Ростове-на-Дону в воскресенье днем, повалил десятки деревьев и подтопил несколько домов, сообщает администрация города.

Кратковременный, но сильный дождь начался в Ростове-на-Дону около 16.00 воскресенья, передает РИА «Новости».

«Как отмечают в ЕДДС-112, были зарегистрированы отдельные случаи забитых ливневок, разрушения конструкций, затопления домовладений», – говорится в сообщении горадминистрации.

Во всех районах города поисково-спасательные бригады в настоящее время убирают поваленные грозой и ветром деревья. Сообщается о 27 поваленных деревьях в разных районах города.

Ранее МЧС распространило информацию о том, что 4 и 5 августа в Ростовской области ожидаются сильные дожди, ливни с грозой и градом, а также ветер 28 м/с.

Напомним, в целом ряде регионов введен режим ЧС из-за паводков. Газета ВЗГЛЯД писала о наводнении, которое началось в Иркутской области в конце июня.