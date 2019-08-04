Жена Асада победила рак

Супруга сирийского лидера Башара Асада – Асма Асад – победила рак после года лечения, сообщила пресс-служба президентского дворца.

«После окончания пути по борьбе с раком, который она начала год назад со всеми силами и верой, руководство Сирийской Арабской Республики и сотрудники президентской канцелярии поздравляют госпожу Асму Асад с ее победой над болезнью», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Асма Асад поблагодарила всех сирийцев, которые ее поддерживали.

«Хочу от всего сердца пожелать выздоровления каждому больному, будь эта болезнь рак или любая другая, исцеления всем нашим ранам… и конечно, хочу пожелать мира и процветания нашего сирийского государства с божьей помощью», – сказала первая леди.

В августе 2018 года Асма Асад была госпитализирована из-за диагностированного рака груди. Сообщалось, что у нее обнаружена злокачественная опухоль молочной железы на ранней стадии.