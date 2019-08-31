Ушедших в отгул красноярских врачей обвинили в смерти пациентки

Жительница села Партизанское в Красноярском крае заявила, что в июне 2019 года ее мать умерла из-за того, что врачи взяли отгул на День молодежи и помочь женщине оказалось некому.

Дочь умершей женщины рассказала «ТВК Красноярск», что ее мама обратилась в сельскую больницу с жалобой на фурункул в паху. На протяжении недели она наблюдалась в медучреждении, однако никаких анализов назначено не было. По словам дочери, ее мать постоянно отправляли из больницы домой, несмотря на тяжелое состояние.

В очередной раз скорую вызвали в субботу, 29 июня, когда пациентке стало трудно дышать, у нее начал пропадать слух, женщина теряла память. «Она (фельдшер – прим. ВЗГЛЯД) что-то ей попшикала в рот, сказала, что все нормально будет», – рассказала дочь пострадавшей.

По ее словам, фельдшер позвонила в больницу, однако там ответили, что не могут найти медика, у которой наблюдалась женщина, а хирург ушел в отпуск. «Сказали, что даже если сейчас забрать маму в больницу, то она все равно будет ждать до понедельника, так как там только терапевт», – рассказала она.

Пока дочь собирала документы и одежду, чтобы все-таки отвезти мать в больницу, та скончалась.

Дочь женщины обратилась в Следственный комитет, ведомство начало проверку.

Ранее сообщалось, что свердловские следователи начали проверку информации о смерти пациентки в Екатеринбурге, которой проводили операцию якобы нетрезвые хирурги.

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