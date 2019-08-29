В Екатеринбурге началась проверка сообщений о смерти пациентки из-за пьяных хирургов

Свердловские следователи начали проверку информации о смерти пациентки в Екатеринбурге, которой проводили операцию якобы нетрезвые хирурги, сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

В Следственном комитете РИА «Новости» сообщили, что по факту смерти женщины ведомство проводит проверку. Ведомство проверить качество и своевременность оказания медпомощи, установит иные имеющие значение обстоятельства.

Ранее Ura.ru сообщало, что жительница Полевского из-за осложнений после удаления зуба была доставлена в Госпиталь ветеранов войн в Екатеринбурге. По информации СМИ, проводившие операцию врачи находились в нетрезвом состоянии, в результате чего установили интубационную трубку не в трахею, а в пищевод. Источники издания сообщили, что пациентка скончалась от кислородного голодания, но больница не сообщила о случившемся ни в полицию, ни в СК.