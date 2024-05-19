Ракетную опасность объявили в Белгородской области

В Италии нашли могилу воевавшего за «Правый сектор» наемника

РИА «Новости»: Воевавший за «Правый сектор» итальянский наемник Галли погиб под Харьковом

Tекст: Вера Басилая

В соцсетях Бенджамина Джорджо Галли публикации удалены, есть только изображение эмблемы так называемого «интернационального легиона», где воюют иностранные наемники, и фото его рюкзака с шевроном украинских террористов, которое иллюстрирует сообщение о том, когда и где пройдут похороны, передает РИА «Новости».

В аккаунте его отца Габриеля Галли фотографий больше, есть снимок, где на рукаве сына виден шеврон «Правого сектора» (признана террористической и запрещена на территории России). Рядом фото с иудейской символикой, Галли исповедуют иудаизм.

СМИ пишут, что итальянец приехал воевать на Украину из Нидерландов, где его семья живет последние годы, через Польшу. Зачислен в «интернациональный легион» 3 марта 2022 года простым солдатом.

Итальянский ресурс Fanpage.it пишет, что Галли увлекался страйкболом, военными онлайн-видеоиграми и «великими историческими сражениями»

Галли попал под артобстрел под Харьковом в сентябре 2022 года, и умер через два дня в больнице, тело вернули на родину только через два месяца. Он похоронен в семейном склепе рядом с Миланом, но на его могиле нет и намека на то, что он воевал за ВСУ.

В одном из недавних постов его отец задался вопросом, почему «русские посылают ракеты на Луну, но не бомбят украинский парламент?»