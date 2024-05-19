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    Доминик Каммингс завершил интервью эффектным выводом: «Урок, который мы преподали Путину, заключается в следующем: мы показали ему, что мы – кучка гребанных шутов. Хотя Путин знал об этом и раньше».

    17 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Выстрелы в Фицо показали обреченность Восточной Европы

    Если несогласие с выбором соотечественников может привести к попытке убить главу правительства, то значит устойчивая демократия в странах Восточной Европы так и не была построена, несмотря на обещанное Западом стабильное развитие.

    7 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева «Кормили русские. Украинцы по нам стреляли»

    Мариупольцы вспоминают, что когда только начинался штурм города, настроения были разные. Но когда пришли «азовцы» и начали бесчинствовать, никому уже объяснять ничего не надо было.

    52 комментария
    19 мая 2024, 10:05 • Новости дня

    Ракетную опасность объявили в Белгородской области

    ГУ МЧС: Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

    Как говорится в сообщении, ракетная опасность объяведена на всей территории Белгородской области, передает РИА «Новости». Гражданам рекомендовали оставаться дома и не подходитьк окнам.

    Ранее в воскресенье силы ПВО сбили украинский дрон в Белгородской области.

    18 мая 2024, 16:12 • Новости дня
    Сенатор Джабаров: Наступление ВС России под Харьковом – только начало
    Сенатор Джабаров: Наступление ВС России под Харьковом – только начало
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Наступление российских военных на Харьковском направлении – это только начало, все исконно русские земли должны быть освобождены от неонацистов, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

    В своем Telegram-канале он отметил, что все исконно русские земли будут освобождены от неонацистов. Он также добавил, что с принятием закона об усилении мобилизации Украина «стала концлагерем».

    Также Джабаров подчеркнул, что Украину привели на грань катастрофы, а чем дальше это будет продолжаться, тем больше будет освобожденных территорий.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о переброске резервов под Харьков.

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    18 мая 2024, 13:32 • Новости дня
    Российские войска освободили село Старица в Харьковской области

    Минобороны: ВС России освободили село Старица в Харьковской области

    Российские войска освободили село Старица в Харьковской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Группировка ВС России «Север» освободила населенный пункт Старица Харьковской области и продолжила продвижение в глубину обороны противника, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Из сообщения в Telegram-канале Минобороны следует, что российские войска нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Ветеренарное Харьковской области, Мирополье и Локня Сумской области.

    Кроме того, за сутки отражены четыре контратаки противника в районах населенных пунктов Липцы, Тихое и Воланск Харьковской области. Потери ВСУ – до 150 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и два автомобиля, были поражены: 122 мм боевая машина РСЗО «Град», 155 мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Богдана», 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», также уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ.

    Ранее сообщалось, что ВС России продвинулись в сторону Боровой в Харьковской области.

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    18 мая 2024, 10:49 • Новости дня
    В Италии нашли могилу воевавшего за «Правый сектор» наемника

    РИА «Новости»: Воевавший за «Правый сектор» итальянский наемник Галли погиб под Харьковом

    В Италии нашли могилу воевавшего за «Правый сектор» наемника
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Итальянский наемник Бенджамин Джорджо Галли сражался на Украине под флагом организации «Правый сектор» (признана террористической и запрещена на территории России), и попал под обстрелы возле Харькова.

    В соцсетях Бенджамина Джорджо Галли публикации удалены, есть только изображение эмблемы так называемого «интернационального легиона», где воюют иностранные наемники, и фото его рюкзака с шевроном украинских террористов, которое иллюстрирует сообщение о том, когда и где пройдут похороны, передает РИА «Новости».

    В аккаунте его отца Габриеля Галли фотографий больше, есть снимок, где на рукаве сына виден шеврон «Правого сектора» (признана террористической и запрещена на территории России). Рядом фото с иудейской символикой, Галли исповедуют иудаизм.

    СМИ пишут, что итальянец приехал воевать на Украину из Нидерландов, где его семья живет последние годы, через Польшу. Зачислен в «интернациональный легион» 3 марта 2022 года простым солдатом.

    Итальянский ресурс Fanpage.it пишет, что Галли увлекался страйкболом, военными онлайн-видеоиграми и «великими историческими сражениями»

    Галли попал под артобстрел под Харьковом в сентябре 2022 года, и умер через два дня в больнице, тело вернули на родину только через два месяца. Он похоронен в семейном склепе рядом с Миланом, но на его могиле нет и намека на то, что он воевал за ВСУ.

    В одном из недавних постов его отец задался вопросом, почему «русские посылают ракеты на Луну, но не бомбят украинский парламент?»

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    18 мая 2024, 14:09 • Новости дня
    ВСУ потеряли более 690 солдат в зоне группировки «Юг»

    Минобороны: ВСУ потеряли более 690 солдат в зоне группировки «Юг»

    Tекст: Вера Басилая

    Подразделения «Южной» группировки войск нанесли поражение живой силе и технике ВСУ и теробороны в районах населенных пунктов Красногоровка, Константиновка и Новый ДНР, противник потерял до 690 военнослужащих, сообщили в Министерстве обороны России.

    Группировка «Юг» улучшила положение по переднему краю, противник потерял более 690 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин и шесть автомобилей. В ходе контрабатарейной борьбы поражены: гаубица М777 производства США, гаубица «Мста-Б», гаубица Д-20, артиллерийская установка «Гвоздика», две гаубицы Д-30, а также 100 мм противотанковая пушка «Рапира», следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    В то же время, группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи и нанесли поражение ВСУ и теробороне в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка Харьковской области и Артемовка ЛНР.

    Отражена контратака ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва ЛНР. Потери противника – до 270 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, 155 мм гаубицу М777 производства США, две 152 мм гаубицы Д-20 и 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

    Также за сутки группировка «Центр» улучшила тактическое положение и нанесла поражение ВСУ и нацгвардии в районах населенных пунктов Семеновка, Майорск, Калиново и Новгородское ДНР. Отразили пять контратак ВСУ в районах Нетайлово, Уманское, Архангельское и Соловьево ДНР.Потери противника – до 420 военнослужащих, боевая машина пехоты «Marder» производства ФРГ и пять автомобилей.

    Кроме того поражены: 155 мм гаубица М777 производства США, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Paladin» производства США, 152 мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 152 мм орудие «Гиацинт-Б», 152 мм гаубица Д-20, две 122 мм гаубицы Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.

    В Минобороны сообщили, что группировка «Восток» также заняла более выгодные рубежи, и нанесла поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Урожайное и Старомайорское ДНР. ВСУ потеряли до 155 военнослужащих, две боевые машины пехоты, два автомобиля, 155 мм гаубицу М198 производства США, а также 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

    В то же время подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение ВСУ в районах населенных пунктов Ивановка Херсонской области и Работино Запорожской области. Потери ВСУ – до 40 военнослужащих, два танка и три автомобиля, поражены: четыре 155 мм гаубицы М777 производства США, 155 мм буксируемая гаубица FН-70 производства Великобритании и 152 мм гаубица «Мста-Б».

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    18 мая 2024, 14:47 • Новости дня
    Подполье прервало движение поездов для ВСУ в Харьковской области
    Подполье прервало движение поездов для ВСУ в Харьковской области
    @ dpa/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Подпольщики уничтожили железнодорожный релейный шкаф и задержали на сутки движение военных составов с техникой и личным составом ВСУ в Харьковской области, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Источники Лебедева сообщили, что харьковское сопротивление сожгло релейный шкаф на одной из железнодорожных веток, по которой перевозили личный состав, боеприпасы, военную технику ВСУ в сторону фронта и обратно, передает РИА «Новости».

    Ранее Минобороны сообщило, что российские войска освободили село Старица в Харьковской области.

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    18 мая 2024, 17:42 • Новости дня
    В Британии спрогнозировали реакцию Запада на военный переворот в Киеве

    Британский эксперт Меркурис: Военный бунт в Киеве вполне возможен, Запад не будет вмешиваться

    Tекст: Вера Басилая

    На Украине могут начаться протесты, а военные подразделения устроят бунт, Запад не станет вмешиваться, заявил британский эксперт Александр Меркурис в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.

    По его словам, крах правительства, как было в Сайгоне, начал происходить в последние несколько недель войны, если на Украине повторится така же ситуация, то на Западе примут решение «держаться подальше», чтобы не потонуть вместе с Киевом, передает РИА «Новости».

    Меркурис допустил коллапс подобного рода, он отметил, что крах не исключен, потому что в некоторых украинских подразделениях серьезно недовольны новым главкомом ВСУ Александром Сырским.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что вопрос о легитимности президента Украины Владимира Зеленского после 20 мая будет иметь значение в случае необходимости заключения каких-либо соглашений.

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    18 мая 2024, 11:25 • Новости дня
    Западная группировка ВС России уничтожила до 40 украинских военных и танк

    Минобороны: Западная группировка ВС России уничтожила до 40 украинских военных и танк

    Западная группировка ВС России уничтожила до 40 украинских военных и танк
    @ Минобороны РФ

    Tекст: Александра Юдина

    Подразделения Западной группировки российских военных в течение суток улучшили тактическое положение, ликвидировали до 40 украинских военных и танк Т-72, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

    В Telegram-канале Минобороны России указано, что российские военные нанесли поражение живой силе и технике 54, 63 механизированных, 77 аэромобильной бригад, а также 110 бригады территориальной обороны ВСУ.

    Уточняется, что в ходе активных действий мотострелковые подразделения нанесли поражение живой силе и технике противника, в результате чего ВСУ потеряли до 40 человек и танк Т-72, который был уничтожен операторами барражирующих боеприпасов.

    Кроме того, были уничтожены боевая машина РСЗО «Град», САУ AS-90, буксируемые гаубицы Д-20 и Д-30, а также девять минометных расчетов. Операторы БПЛА группировки уничтожили топливозаправщик. Средства ПВО сбили шесть беспилотников.

    Помимо прочего, ВСУ дважды пытались атаковать позиции российских войск в районе Новосадового, но обе атаки были отражены.

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    18 мая 2024, 11:37 • Новости дня
    При обстреле из HIMARS Скадовска в Херсонской области пострадали 11 человек

    Сальдо: ВСУ обстреляли из РСЗО HIMARS Скадовск в Херсонской области, пострадали 11 человек

    Tекст: Вера Басилая

    Количество пострадавших при обстреле Скадовска украинской армией из РСЗО HIMARS увеличилось до 11 человек, сообщили в пресс-службе губернатора Владимира Сальдо.

    В администрации уточнили, что на месте работают экстренные службы, всем оказывается необходимая медицинская помощь, передает РИА «Новости».

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в Скадовске в результате ракетного обстрела ВСУ разрушен индивидуальный жилой дом.

    Также он объявил отбой авиационной опасности.

    Ранее ракетная опасность объявлялась в Белгороде и Белгородском районе.

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    18 мая 2024, 16:46 • Новости дня
    Военкор опубликовал видео Волчанска «в огне»

    Военкор опубликовал видео Волчанска «в огне» с высоты птичьего полета

    Tекст: Вера Басилая

    Группировка войск «Север» контролирует почти половину города Волчанска, идут бои, противник упирается, сообщил военкор «Комсомольской правды» Александр Коц в комментарии к видео.

    Коц в своем Telegram-канале написал, что противник стягивает в Волчанск мощные резервы, чтобы российские войска не смогли большими силами переправиться через реку Волчью, но это ему не поможет.

    «Север» идет», – добавил военкор.

    Ранее глава Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что российские войска освободили более 200 кв. километров территории области, производятся зачистки по Волчанску.

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    18 мая 2024, 13:01 • Новости дня
    Партия Шольца призвала защитить небо Украины с территории НАТО

    Депутаты Бундестага из партии Шольца сочли возможным защитить небо Украины с территории НАТО

    Партия Шольца призвала защитить небо Украины с территории НАТО
    @ DPA/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Необходимо разместить германские зенитно-ракетные войска на территории НАТО на границе с Украиной для защиты воздушного пространства над Западной Украиной с помощью систем Patriot, заявил журналу Der Spiegel военный эксперт СДПГ, член комитета Бундестага по обороне Джо Вайнгартен.

    Он считает недостаточными поставки систем ПВО и боеприпасов в прифронтовые районы. Вайнгартен заявил, что ПВО на границе стран НАТО с Украиной могут действовать далеко в воздушном украинском пространстве, а комплексы Patriot будут иметь дальность действия до 100 км, передает ТАСС.

    Эксперт предложил добиваться поддержки и сотрудничества непосредственно граничащих с Украиной Польши, Словакии и Венгрии.

    Депутат от СДПГ Андреас Шварц назвал ПВО «ахиллесовой пятой»украинской армии, поэтому рассмотрение вопроса об обеспечении защиты Украины со стороны стран НАТО может быть альтернативой.

    При этом некоторые немецкие политики, в том числе из СДПГ, отнеслись скептически к предложенной коллегами инициативе. Глава фракции СДПГ в Бундестаге Рольф Мютцених назвал эту идею крайне опасной, поскольку такие действия превратят Германию «непосредственно в воюющую сторону».

    Ранее Зеленский заявил, что у Украины есть четверть необходимого вооружения для ПВО, а для обеспечения «паритета» в воздушном пространстве Киеву нужно от 120 до 130 истребителей F-16.

    Газета ВЗГЛЯД писала, чем может обернуться идея Бундестага защитить Украину комплексами ПВО, расположенными в Польше и Румынии.

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    18 мая 2024, 12:28 • Новости дня
    Взрывы прозвучали в Белгороде

    ТАСС: Взрывы прозвучали в Белгороде

    Tекст: Вера Басилая

    Несколько взрывов прозвучали в Белгороде после запуска сирены о ракетной опасности, передает ТАСС.

    В Белгороде во второй раз за сутки объявлена угроза ракетной опасности, сообщается о нескольких взрывах, передает ТАСС.

    Ранее ракетная опасность уже объявлялась в Белгороде и Белгородском районе.

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    18 мая 2024, 12:02 • Новости дня
    При атаке дрона ВСУ в Курской области погиб человек

    В результате атаки дрона ВСУ в Курской области один человек погиб, один ранен

    Tекст: Вера Басилая

    Дрон ВСУ атаковал коммунальную машину в деревне Городище Курской области, один человек погиб, второй ранен, сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.

    Смирнов написал в своем Telegram-канале, что сотрудник коммунальных служб получил осколочное ранение, он отправлен в больницу, другой работник коммунальных служб скончался от ран.

    Ранее при обстреле из HIMARS Скадовска в Херсонской области пострадали 11 человек.

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    18 мая 2024, 15:07 • Новости дня
    ПВО сбила четыре бомбы Hammer и две ракеты HARM над Белгородской областью

    Минобороны: Над Белгородской областью уничтожены четыре бомбы Hammer и две ракеты HARM

    ПВО сбила четыре бомбы Hammer и две ракеты HARM над Белгородской областью
    @ Минобороны РФ

    Tекст: Вера Басилая

    Российские ПВО сорвали попытку киевского режима совершить тератаки c применением управляемых авиационных бомб Hammer французского производства и противорадиолокационных ракет HARM производства США, сообщили в Министерстве обороны России.

    Как следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны, средствами ПВО четыре управляемые авиационные бомбы и две противорадиолокационные ракеты были уничтожены над Белгородской областью.

    Ранее сообщалось о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе. В центре города были слышны взрывы на фоне воздушной тревоги.

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    18 мая 2024, 16:22 • Новости дня
    ПВО сбила беспилотник ВСУ над Белгородской областью

    Минобороны: ПВО сбила беспилотник ВСУ над Белгородской областью

    Tекст: Вера Басилая

    Российские системы ПВО пресекли очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку c применением беспилотника самолетного типа по объектам в России, сообщили в Министерстве обороны Украины.

    Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, беспилотник был уничтожен над Белгородской областью.

    Ранее ПВО сбила четыре бомбы Hammer и две ракеты HARM над Белгородской областью.

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    18 мая 2024, 22:29 • Новости дня
    Российская ПВО сбила «Точку-У» над Белгородской областью

    Дежурные средства российской ПВО уничтожили одну тактическую ракету над территорией Белгородской области.

    «Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением «Точки-У», сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Атака была совершена около 21.15.

    Ранее в оборонно ведомстве сообщили, что за последние сутки средства ПВО сбили 37 беспилотников, ракету «Точка-У», а также 21 американский снаряд HIMARS.

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