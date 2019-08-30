На Кипре за отравление галлюциногеном иностранки задержали гражданку России

На Кипре задержали россиянку, подозреваемую в непредумышленном убийстве 34-летней гражданки Латвии во время обряда «духовного очищения», сообщают СМИ.

Гражданка Латвии скончалась после приема галлюциногенного отвара «аяуаска» в ходе церемонии «духовного очищения», передает «Комсомольская правда».

По предположению правоохранительных органов Кипра, обряд проводила россиянка, уточняет издание.

В ритуале принимали участие порядка 20 иностранцев, но в больницу попала жительница Латвии. Причины смерти на данный момент устанавливаются.

По делу также проходит 42-летний колумбиец, по версии следствия, поставлявший наркотики для «очищения». Кипр попросил Интерпол объявить его в международный розыск.

В 2014 году студент из Великобритании умер во время тура в Колумбию после того, как поучаствовал в шаманском племенном ритуале, в котором употребил галлюциногенный напиток «аяуаску».