Блогеры раскритиковали российский бренд за первую рекламу с моделью в хиджабе

Реклама одной из крупнейших российских сетей по продаже одежды «Глория Джинс» с изображением девушки в хиджабе вызвала неоднозначную реакцию интернет-пользователей.

Ролик с девушкой в платке появился на YouTube около двух недель назад, а в среду в Instagram-аккаунте компании появился пост с фотографией модели в хиджабе.

«C Gloria Jeans ты можешь всегда быть собой! Мы всегда рады тебе независимо от возраста, пола, цвета кожи, религии, взглядов. Всем мир!» – говорится в подписи к публикации.

Многие интернет-пользователи обрушились с критикой в адрес компании.

«Мне в последнее время кажется, что мы живем в Таджикистане или Узбекистане! У меня много близких людей из этих стран, но почему-то они не рекламируют наш стиль одежды и то, что у них надо ходить в шортах! Я очень люблю наших бывших земляков, но категорически против демонстрирования хиджаба», – пишет 2.1.0.7.1.9.8.0.

«После такой рекламы отпадает всякое желание идти в ваш магазин», – пишет remshum.

«Отписываемся от вашей страницы! Раз вы за хиджаб, нам с вами не по пути. Извиняйте», – пишет kirillfromshanghai.

«Выглядит как жалкая попытка какого-то пенсионера быть «в тренде» и подражать молодежи, при этом совершенно не зная, что среди нее на самом деле актуально. И без мультикультурализма (мадам в хиджабе), конечно, не обошлось. Единственное, что сообщила мне эта реклама – это какой бренд одежды точно не стоит носить», – пишет weepingguitars.

Другие комментаторы не согласились с критическими замечаниями.

«Вы живете в России – многонациональной, поликультурной и полирелигиозной стране», – написала victoria_nogaeva.

Некоторые предлагают тем, кому не нравятся девушки в платках, подписываться на «голые жопы» и «сиськи».

«Никто здесь не рекламирует хиджаб. Просто смысл рекламы GJ в том, что даже мусульмане тоже носят джинсы», – пишет belan1985.

За последнее время это далеко не первый случай скандальной рекламы в России. В мае Delivery Club разместил на улицах Москвы, в метро и на МЦК фото шести курьеров с кратким описанием их биографий. Представитель компании заявил, что курьеры часто сталкиваются с неуважительным отношением, поэтому цель рекламы – показать значимость этой профессии, рассказав о личных качествах сотрудников сервиса. Позднее сообщалось, что реклама могла быть срежиссирована.

Кроме того, в России давно ведется дискуссия на тему ношения мусульманками хиджаба в учебных заведениях. Газета ВЗГЛЯД анализировала доводы сторон в дискуссии на тему проявления конфессиональной принадлежности со стороны учеников и учителей.

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