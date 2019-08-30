Началось юбилейное заседание Священного синода РПЦ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил заседание Священного cинода Русской православной церкви, которое стало 60-м за годы его патриаршества.

«Повестка состоит из 20 пунктов. У нас будут приняты решения об избрании новых архиереев, как правящих, так и викарных. Мы заслушаем доклады председателя Синодов Белорусского экзархата и Среднеазиатского митрополичьего округа, мы заслушаем доклады председателя отдела внешних церковных связей о заграничной работе. У нас будет возможность сформировать и утвердить собор епархиальных святых, а также принять, на мой взгляд, очень необходимое решение о порядке распределения выпускников региональных семинарий. Также будут представлены вашему вниманию кадровые вопросы, в том числе связанные с избранием новых архиереев», – передает ТАСС слова патриарха.

Сообщается также, что в заседании Священного cинода принимает участие митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.



Напомним, 9 июля патриарх Московский и всея Руси Кирилл открыл заседание Священного синода РПЦ, которое впервые прошло на Валааме в Спасо-Преображенском Валаамском монастыре.

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