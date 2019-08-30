Cахалинским фермерам доплатят за производство молока

«Для нас очень важно, чтобы эти предприятия развивались, работали «в плюс». Для этого мы выравниваем стоимость молока, субсидий, выстраиваем политику ценообразования для тех, кто занимается производством и переработкой», – заявил газете ВЗГЛЯД врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко, комментируя рост субсидий в регионе на закупку товарного молока для переработки.

Как пояснил врио главы региона, для производителей молока подняли субсидии, а переработчики увеличили закупочные цены в среднем на 1,5 рубля за один килограмм продукта. Таким образом, сахалинские фермеры уже с сентября начнут получать за каждый килограмм произведенного молока из областного бюджета и от переработчиков дополнительно более двух рублей.

«Издержки производства у сельхозтоваропроизводителей выросли, и специалисты обратили на это внимание. В результате с 1 сентября размер субсидии со стороны государства вырастет в среднем на 10 процентов, или на 80 копеек за литр», – отметил министр сельского хозяйства Сахалинской области Дмитрий Рева.

«Это хорошее подспорье для глав фермерских хозяйств, которые снабжают молоком перерабатывающие предприятия. На вырученные деньги от сдачи сырого продукта, благодаря увеличенным субсидиям и увеличенным закупочным ценам, у них появится возможность приобретать новые современные доильные аппараты, косилки и другую необходимую технику», – добавил глава крестьянско-фермерского хозяйства Евгений Грушка.

Напомним, вопрос о необходимости увеличения закупочной цены на молоко ранее подняли на рабочей встрече Валерия Лимаренко с представителями сельскохозяйственной отрасли.

По поручению врио главы региона был проведен анализ закупочных цен и действующих мер поддержки. Позже было принято решение направить на эти цели более восьми миллионов рублей.

Ранее стало известно, что на Сахалине появилась летающая скорая помощь.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в конце июля в Москве президент Владимир Путин провел встречу с врио губернатора Сахалина Валерием Лимаренко. В ходе доклада Лимаренко доложил о ситуации на Сахалине и попросил поддержать ряд своих региональных инициатив.