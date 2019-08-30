Бойцов Росгвардии оснастят видеорегистраторами

Сотрудников и военнослужащих Росгвардии планируют оснастить видеорегистраторами, которые будут использоваться для фиксации обстановки, в том числе на массовых мероприятиях и при проведении спецопераций, сообщил директор Федеральной службы войск национальной гвардии Виктор Золотов.

По словам Золотова, в настоящее время рассматривается «вопрос введения в элементы снаряжения сотрудников и военнослужащих Росгвардии видеорегистраторов».

«Их планируется использовать для фиксации обстановки во время несения службы – при обеспечении безопасности на массовых мероприятиях, при проведении специальных операций подразделениями спецназа ОМОН, СОБР и войскового спецназа, при реагировании сотрудниками вневедомственной охраны на поступающие сигналы с объектов», – сказал он, передает ТАСС.

Золотов подчеркнул, что все эти новшества требуют тщательной проработки как в финансово-экономическом плане, так и в правовом. «Есть определенные особенности и при использовании видеорегистраторов как средства видеофиксации происходящих событий, поэтому к этим вопросам мы подходим весьма серьезно и взвешенно», – сказал глава Рогсвардии.

Напомним, митинги радикальной оппозиции проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Акции сопровождались массовыми беспорядками – перекрывались Садовое кольцо и Большая Дмитровка, участники акций бросали куски асфальта в полицейских, распыляли газ.

Всего по уголовному делу о массовых беспорядках и применении насилия в отношении правоохранителей на митинге 27 июля в Москве арестованы 13 человек: Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Егор Жуков, Даниил Конон, Владислав Барабанов, Сергей Абаничев, Айдар Губайдулин, Сергей Фомин, Данила Беглец и Валерий Костенок, который стал первым из фигурантов, кто признал вину.