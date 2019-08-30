Сербы хотели открыть торговый центр в бывшем концлагере

Власти Сербии примут закон о создании в Белграде центра памяти тысяч убитых нацистами во время Второй мировой войны евреев, сербов и цыган, чтобы помешать переоборудовать два бывших концентрационных лагеря в коммерческое пространство.

Построенный в 1937 году в Белграде торгово-выставочный комплекс стал лагерем смерти, когда нацисты вторглись в страну в 1941 году. В концлагере погибли около 30 тыс. человек, в том числе 7 тыс. евреев.

После падения коммунизма отдельные части концлагеря Саймиште и концлагеря Топовске Шупе были частично распроданы государством. На территории Саймиште располагались изостудия, ночной клуб, ресторан и даже детский сад. Тут также находилось местное отделение правящей Сербской прогрессивной партии, которую основал президент Александар Вучич, пишет Bloomberg.

Теперь на территории бывшего концлагеря компания Delta Holding собиралась построить торговый центр стоимостью 220 млн долларов, однако власти решили помешать этим планам. Они намерены открыть там музей памяти жертв Холокоста.

Соответствующий законопроект будет направлен в парламент в ноябре с «активным участием еврейской общины в Сербии». Эфраим Зурофф из Центра Симона Визенталя заявил, что Вучич пообещал, что законопроект будет принят, и правительство выделит средства на мемориал.