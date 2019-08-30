Швейцария арестовала счета экс-владельца Черкизовского рынка

Прокуратура Цюриха арестовала швейцарские счета экс-владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова для погашения долгов, сообщают СМИ.

Как пишет в пятницу газета «Коммерсантъ», 19 августа в суд обратились представили БМ-банка с требованием наложить арест на счета Исмаилова. Через два дня ходатайство было удовлетворено.

При этом сумма, которая лежит на этих счетах, не сообщается.

Напомним, в апреле сообщалось, что Исмаилова подозревают в совершении трех экономических преступлений в Швейцарии по статьям мошенничество, связанное с арестом имущества должника, фактическое сокращение активов в ущерб кредиторам и вывод активов. Ему грозит от трех до пяти лет заключения.