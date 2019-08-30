Глава фракции «Слуга народа» не увидел смысла в посещении Рады

Руководитель крупнейшей фракции украинского парламента «Слуга народа» Давид Арахамия не видит смысла в посещении Верховной рады.

«Моя мечта – через год, ну это максимально через год, чтобы мы не ходили в парламент», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на NewsOne.

По мнению Арахамии, депутаты Рады должны «должны голосовать там, где есть».

«Какой смысл нахождения в этом здании?» – спросил Арахамия, подчеркнув, что содержать здание парламента приходится за счет налогов, но эти траты не имеют смысла, поскольку депутаты заранее знают, как проголосуют.

Выступления в Раде Арахамия назвал «пиаром для журналистов».

Кроме того, он отметил, что удаленное голосование возможно даже в отпуске и на больничном.

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Арахамия подчеркнул, что первый его депутатский запрос будет на тему того, сколько бумаги тратится на заседаниях Рады и сколько за это платит народ Украины.

Напомним, в Верховной раде Украины нового созыва, которая начала работу в четверг, созданы пять фракций. Правящая коалиция сформирована из 254 депутатов пропрезидентской партии «Слуга народов». Руководителем фракции избран Арахамия.

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