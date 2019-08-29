Юрист рассказал о вранье Соболь

«Они забывают, что их же начальник Леонид Волков говорил о том, что даже одна «мертвая душа» в подписном листе говорит о рисовке подписей. Тут без вариантов», – заявил газете ВЗГЛЯД юрист Илья Ремесло, комментируя слова оппозиционных кандидатов о невозможности быстро проверить наличие «мертвых душ» в подписных листах.

В четверг юрист и член Общественной палаты Илья Ремесло опубликовал ролик, в котором рассказал о схеме обмана незарегистрированных кандидатов.

«В ролике я показал, каким образом мне эти «мертвые души» удалось найти. Некоторых буквально за одну минуту через поисковик, некоторых по общедоступным базам МВД. И это все ставит на свои места и показывает, что они кривят душой», – сказал юрист.

Он добавил, что Соболь и другие оппозиционные кандидаты реагируют на его посты.

«Вон в прошлый раз Пархоменко привлекли, чтобы хоть как-то отбиться. Только Соболь ему наврала, что я якобы через два дня после сдачи ее подписей стал ее разоблачать. На самом деле это через неделю произошло, когда была пресс-конференция. Так что Пархоменко она подставила. Возражений, кроме как «их же мало, этих «мертвых душ», больше не было», – рассказал Ремесло.

Он подчеркнул, что тема «мертвых душ» в подписных листах у ряда оппозиционных кандидатов, включая Любовь Соболь и Дмитрия Гудкова, обсуждается уже давно. И каждый раз так называемые независимые кандидаты придумывают новую версию событий.

«Они сначала игнорировали эти факты, а когда их поймали за руку, стали говорить, что это двойники, а не реально умершие. Потом стали рассказывать, что я якобы подослал к ним каких-то сборщиков неправильных, потом оказалось, что они были правильными, а к ним приходили якобы с поддельными паспортами. Доказательств никаких не предъявлено, никакие заявления в правоохранительные органы не подавались. Что лишний раз говорит о том, что с их стороны все это – выдумка», – заключил Ремесло.

Напомним, в Москве с июля проходили митинги радикальной оппозиции. Некоторые несогласованные акции сопровождались массовыми беспорядками. Протестующие требовали зарегистрировать на предстоящих в сентябре выборах в Мосгордуму абсолютно всех кандидатов.

Однако работники избиркомов выявили многочисленные «мертвые души» в подписных листах Любови Соболь, Дмитрия Гудкова, Ивана Культнева, Юлии Серебрянской, Константина Лисицы и других. Так, Культнев стал «рекордсменом» по количеству «мертвых душ» – у него в подписных листах нашли 70 умерших человек.