Появилось видео драки в «Театре.doc» из-за спектакля о геях

В Сети появилось видео, на котором запечатлена потасовка в «Театре.doc», вызванная показом спектакля про секс-меньшинства.

Как передает РЕН ТВ, в театре якобы был сорван показ спектакля «Выйти из шкафа», посвященный секс-меньшинствам. Режиссер театра заявил, что в помещение вызвали полицию, которая проверила документы у зрителей.

По словам режиссера спектакля Анастасии Патлай, нескольких людей пустили по поддельным документам. Во время постановки они выскочили на сцену и стали кричать, что в этом месте развращают несовершеннолетних.

Напомним, в марте в правоохранительных органах сообщили, что сотрудники центра по борьбе с экстремизмом ГУ МВД по Москве начали проверку спектакля «Кантград» независимого московского театра «Театр.doc».