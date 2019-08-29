Главврачи больниц Нижнего Тагила отстранены после массового увольнения хирургов

Главные врачи двух больниц Нижнего Тагила, из которых хотели уволиться шесть хирургов, отстранены от занимаемых должностей на время проверки, сообщил председатель Свердловской областной организации профсоюза работников здравоохранения Сергей Угринов.

По его словам, это главный врач Демидовской городской больницы Сергей Овсянников и главный врач ЦГБ № 1 Олег Николаев.

«Они отстранены на время проведения проверки, это стандартная процедура, проверка завершится через две недели», – сказал Угринов, передает ТАСС.

Проверка больниц определит, каким образом распределяется фонд стимулирования, общий объем заработной платы медработников и насколько адекватна нагрузка на врачей, добавил собеседник агентства.

Напомним, в Нижнем Тагиле шестеро врачей из двух хирургических отделений Центральной городской больницы № 1 написали заявления об увольнении. Медики коллективно пожаловались на нарушение своих трудовых прав: высокую нагрузку и низкие зарплаты. После разъяснительной беседы все хирурги отменили решение об увольнении.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему история с массовым увольнением хирургов в Нижнем Тагиле дошла до Кремля.