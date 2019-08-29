Пекин анонсировал показ новейших видов вооружений

На военном параде по случаю 70-летия образования КНР впервые будут продемонстрированы некоторые виды передовых вооружений, сообщил замначальника управления руководящей группы военного парада генерал-майор Цай Чжицзюнь.

«Что касается природы самого военного парада, то это будет демонстрацией великих достижений, сделанных за 70 лет в сфере государственной обороны и строительства армии, впервые будут показаны некоторые виды передовых вооружений», – цитирует РИА «Новости» Цай Чжицзюня.

По его словам, парад будет масштабнее, чем те, которые проходили по случаю 50-летия и 60-летия образования КНР, а также 70-летия победы в войне против японских милитаристов.

«Необходимо подчеркнуть, что военный парад – важная составляющая торжеств по случаю празднования 70-летия образования КНР. Военный не направлен против каких-то стран и регионов или на какую-то конкретную ситуацию», – добавил Цай Чжицзюнь.

При этом он добавил, что армия Китая была и остается силой, обеспечивающей международный и региональный мир.



«Вместе с тем у армии Китая есть решимость и возможность решительно защищать государственный суверенитет, безопасность и интересы развития», – сказал генерал.



Власти Китая активно готовятся к предстоящим масштабным торжествам по случаю 70-летия образования КНР. Торжественная церемония празднования начнется утром 1 октября на площади Тяньаньмэнь, в ходе которой с речью выступит председатель КНР Си Цзиньпин.

Напомним, в апреле заместитель командующего ВМС КНР Цю Яньпэн заявил, что Китай на военно-морском параде, который пройдет 23 апреля по случаю 70-летия китайских военно-морских сил, впервые продемонстрирует новые типы военных кораблей.

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